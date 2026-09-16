Divulgação Marisa Orth retorna ao universo sensual quase 30 anos após “Playboy”





Marisa Orth, de 62 anos, vai protagonizar uma produção voltada ao público adulto. O projeto, anunciado nesta última terça-feira (15), reúne a atriz e o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por seu trabalho em “A Praça é Nossa”, do SBT. A direção é de Gringo Cardia, com codireção de Bárbara Paz.

Intitulado “Amasso”, o filme será disponibilizado na plataforma de mesmo nome em 30 de setembro, às 20h. O acesso custa R$ 33. Com aproximadamente dez minutos de duração, a produção aposta em uma atmosfera de sensualidade, com cenas de insinuação e uma narrativa que deixa parte da história aberta à interpretação de quem assiste.

Na trama, os personagens de Marisa e Vitor se conhecem e passam uma noite juntos. A produção, no entanto, não revela todos os detalhes do encontro, deixando para o público imaginar o que pode ter acontecido entre os dois além do que é mostrado na tela.

Divulgação Marisa Orth e Vitor Gadelha





Marisa Orth fala sobre o desafio

A atriz admitiu que ficou apreensiva quando recebeu o convite para participar do projeto. A percepção mudou depois que ela assistiu ao material pronto e viu o resultado das cenas.

“Quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita. E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito. Quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais”, declarou Marisa ao comentar a experiência.

O trabalho também representa uma retomada de Marisa Orth em produções que exploram sua imagem de forma sensual, quase três décadas depois de seu ensaio para a revista “Playboy”, em 1997. Na época, a atriz protagonizou uma das capas de maior repercussão da publicação no Brasil.







