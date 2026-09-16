Marisa Orth retorna ao universo sensual quase 30 anos após “Playboy”
Divulgação
Marisa Orth retorna ao universo sensual quase 30 anos após “Playboy”


Marisa Orth, de 62 anos, vai protagonizar uma produção voltada ao público adulto. O projeto, anunciado nesta última terça-feira (15), reúne a atriz e o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por seu trabalho em “A Praça é Nossa”, do SBT. A direção é de Gringo Cardia, com codireção de Bárbara Paz.

Intitulado “Amasso”, o filme será disponibilizado na plataforma de mesmo nome em 30 de setembro, às 20h. O acesso custa R$ 33. Com aproximadamente dez minutos de duração, a produção aposta em uma atmosfera de sensualidade, com cenas de insinuação e uma narrativa que deixa parte da história aberta à interpretação de quem assiste.

Na trama, os personagens de Marisa e Vitor se conhecem e passam uma noite juntos. A produção, no entanto, não revela todos os detalhes do encontro, deixando para o público imaginar o que pode ter acontecido entre os dois além do que é mostrado na tela.

Marisa Orth e Vitor Gadelha
Divulgação
Marisa Orth e Vitor Gadelha


Marisa Orth fala sobre o desafio

A atriz admitiu que ficou apreensiva quando recebeu o convite para participar do projeto. A percepção mudou depois que ela assistiu ao material pronto e viu o resultado das cenas.

“Quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita. E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito. Quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais”, declarou Marisa ao comentar a experiência.

O trabalho também representa uma retomada de Marisa Orth em produções que exploram sua imagem de forma sensual, quase três décadas depois de seu ensaio para a revista “Playboy”, em 1997. Na época, a atriz protagonizou uma das capas de maior repercussão da publicação no Brasil.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação



    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-09-16/aos-62-anos--marisa-orth-estreia-em-plataforma-de-conteudo-adulto.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes