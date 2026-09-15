Reprodução/Netflix Yuri Nakamura morre aos 44 anos após batalha contra o câncer.

A atriz Yuri Nakamura, conhecida por produções japonesas e por trabalhos disponíveis na Netflix, morreu aos 44 anos, vítima de um câncer no reto. O falecimento ocorreu no dia 1º de setembro, mas só foi comunicado publicamente , pela Alpha Agency, na última segunda-feira (14).

De acordo com a nota oficial, a atriz já havia superado um câncer há 13 anos. Na ocasião, ela manteve o diagnóstico em sigilo para evitar preocupações entre os colegas de trabalho.

No entanto, em janeiro de 2025, a doença foi novamente detectada. Ela passou por uma cirurgia, mas exames posteriores identificaram metástases. A partir daí, a equipe médica focou os esforços nos tratamentos paliativos, com foco no bem-estar da atriz.

Em agosto deste ano, o quadro da atriz se agravou após uma obstrução intestinal, quando ela recebeu a notícia de que seu estado de saúde era irreversível e que lhe restava pouco tempo de vida.

A agência contou que ela passou seus últimos momentos ao lado de familiares e pessoas próximas. "Mesmo enfrentando a doença por boa parte de suas últimas duas décadas, ela manteve sempre um sorriso gentil e passou seus momentos finais de maneira tranquila e significativa", destacou a nota. O funeral foi realizado de forma privada.

Quem era Yuri Nakamura

Nascida em 1982, em Neyagawa, na província de Osaka, no Japão, Yuri Nakamura tinha ascendência japonesa e coreana. Seu nome verdadeiro era Yuri Sei, também registrado como Woori Song, nome utilizado em coreano.

Nakamura iniciou sua carreira artística na música, antes de se tornar conhecida como atriz. Em 1996, foi aprovada em uma audição de canto do programa de talentos "Asayan". Já em 1998, passou a integrar a dupla YuriMari, com Mari Izawa. A parceria durou apenas um ano, chegando ao fim em 1999, quando Yuri passou a investir em sua carreira na atuação.

Como atriz, Nakamura participou de filmes, séries de televisão e videoclipes. Entre as produções de maior destaque que contaram com a artista no elenco estão "Pacchigi! Love & Peace"(2007), "Românticos Anônimos"(2025), "Depois do Adeus"(2024), "Mundo Perfeito"(2018), e "Kurosagi"(2022).

Além do cinema e da televisão, a atriz também brilhou nos palcos do teatro. Em outubro de 2008, integrou o elenco da peça "1945", dirigida por Robert Allan Ackerman.