Reprodução/Instagram/@crisvianna Cris Vianna estará em Avenida Brasil 2

A atriz Cris Vianna é mais um nome confirmado no elenco de "Avenida Brasil 2", a trama que é uma sequência do fenômeno de 2012, escrita por João Emanuel Carneiro. A novela tem estreia prevista para janeiro de 2027, substituindo Quem Ama Cuida.

A escalação da atriz é mais que certa, de acordo com a coluna Outro Canal. Cris Vianna já teria assinado o contrato com o canal carioca para fazer um trabalho inédito no folhetim. Ela terá ligação com o Divino, bairro em que acontecem todas as reviravoltas da novela.

Logo, Avenida Brasil marca o retorno de Cris aos folhetins, já que seu último trabalho no canal foi em "Família é Tudo" (2024). Já Heloisa Perissé também está em fase de negociação para retornar como Monalisa na atração.

Ela está em negociação para reviver a cabeleireira; no entanto, deve ser apenas uma participação curta no produto. A morte da personagem marcará o início da trama, que abre portas para que Carminha (Adriana Esteves) volte à mansão de Tufão (Murilo Benício).

Karine Teles e Roberto Bonfim são outros integrantes que estão chegando para a continuação da novela. No entanto, vale ressaltar que os nomes e os detalhes sobre os papéis ainda não foram divulgados.

Avenida Brasil ainda trará destaques do elenco original, como Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Karol Lannes, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Leticia Isnard e Juliano Cazarré.

As gravações estão previstas para começar em outubro, enquanto a preparação do time já teve início em setembro. A novela estreará em janeiro de 2027, com encerramento previsto entre julho e agosto de 2027.

O que se sabe sobre a novela?

A nova trama promete começar com uma reviravolta enorme: a morte de Monalisa (Heloisa Périssé). Ciente do novo destino do ex-jogador Tufão (Murilo Benício), Carminha decide que é hora de abandonar a vida pacata que levava. Após passar anos cuidando de crianças abandonadas no lixão, ela retorna à mansão do Divino para tentar se reaproximar do ex-marido e da filha, Ágata.

O grande mistério que guiará a primeira fase da novela será a real intenção da vilã: Carminha buscará ser uma pessoa melhor ou estará arquitetando uma nova vingança? Além disso, os fãs do casal central original podem comemorar, mas com moderação.

Nina, vivida por Débora Falabella, e Jorginho, interpretado por Cauã Reymond, estão confirmados na história.

Além de Nina, a filha de Carminha e Tufão terá uma importância muito maior nesta segunda fase. Karol Lannes, que viveu a personagem na infância, estará na segunda fase da história global, que promete agitar o horário nobre da emissora.



