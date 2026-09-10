Reprodução/Internet Alexandre Frota voltará à dramaturgia da Globo depois de 27 anos

Alexandre Frota voltará a atuar em uma produção da Globo após 27 anos longe da dramaturgia da emissora. O ator foi escalado para a sexta temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, na qual viverá um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. As gravações estão previstas para outubro, sob a direção-geral de Isabella Gabaglia, no Rio de Janeiro.

O último personagem de Alexandre Frota nafoi Robson, professor de jiu-jitsu de Malhação, entre 1998 e 1999. O artista não atua na televisão há cerca de dez anos. Em 2025, ele esteve nos estúdios da emissora como participante da Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, em uma disputa contra Eri Johnson. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A nova fase da série também terá Mell Muzzillo como policial, enquanto Camilo, papel de Wilson Rabelo, receberá mais destaque na história. Antes da temporada com Frota, olançará a quinta leva da produção no fim de 2026. A trama terá uma campanha eleitoral para o governo do Rio de Janeiro entre seus principais eixos, além de cenas ambientadas na região amazônica.

Alexandre Frota tem passagens por SBT e Record

estreou na Globo como Cecílio em Livre para Voar (1984), novela de Walther Negrão. Depois, interpretou Luizão em Roque Santeiro (1985). Outro papel de destaque veio em Sassaricando (1987), quando viveu Apolo e formou par com Tancinha, personagem de Claudia Raia. Os dois também eram casados na vida real naquele período.

Em 2001, Alexandre Frota participou da primeira edição de Casa dos Artistas, no SBT, e depois viveu o vilão Mário em Marisol (2002), sua última novela. O ator também trabalhou na Record e disputou realities em Portugal. Anos depois, retornou ao SBT e participou de A Praça É Nossa até 2017, quando passou a concentrar sua vida profissional na política.

Eleito deputado federal por São Paulo em 2018, Alexandre Frota exerceu mandato entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2023. Em 2024, conquistou uma vaga de vereador em Cotia, na Grande São Paulo, pelo PDT, com 2.893 votos. O mandato começou em janeiro de 2025. Agora, o retorno à atuação ocorrerá na sexta temporada de Arcanjo Renegado.