Reprodução/Internet Carol Lekker confirmou que pediu para deixar o Fofocalizando

Carol Lekker confirmou nesta quarta-feira (9) que pediu para deixar o Fofocalizando, do SBT, por não conseguir se manter financeiramente com o salário recebido no programa. Contratada pela emissora em março, a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais durante a madrugada para explicar sua decisão. Ela afirmou que tentou negociar um aumento, mas não chegou a um acordo, e relatou despesas com transporte, moradia, alimentação e impostos.

Carol Lekker desabafa sobre repercussão da saída

Antes de retornar ao Brasil,morava em Barcelona, na Espanha, e estava fora do país havia 11 anos. Em 2025, participou de A Fazenda 17, da Record, mas acabou expulsa do reality. Meses depois, foi anunciada pelo SBT. A comunicadora afirmou que deixou sua vida no exterior para buscar o objetivo de trabalhar na televisão brasileira e disse manter gratidão pela oportunidade recebida na emissora.

No vídeo, Carol Lekker afirmou não saber quem divulgou a informação sobre seu desligamento e disse estar abalada pelas críticas recebidas desde que a notícia se tornou pública. A apresentadora relatou que estava "triste e chorando" diante da repercussão e resumiu seu estado emocional ao comentar o momento profissional. "Não aguento mais essa situação que eu estou vivendo", declarou a ex-A Fazenda.

A comunicadora também relatou problemas de saúde que associa ao período que enfrenta. "Eu tô adoecendo. Tô tomando remédio pra depressão, porque não consigo dormir, meu cabelo tá caindo, tem vários buracos na cabeça. Eu tenho alopecia", relatou.

Ao justificar a decisão profissional, Carol Lekker afirmou que voltou ao país para realizar o sonho de trabalhar na televisão, mas não consegue manter suas despesas com o valor recebido. "Eu queria que vocês entendessem que não moro no Brasil há 11 anos, que eu vivo fora... Eu larguei tudo pelo meu sonho. Conversei com meu diretor, sou muito grata pelo SBT, mas eu realmente não consigo sobreviver com esse valor que vocês estão vendo".

Sem familiares em São Paulo, Carol disse que precisa arcar sozinha com os custos da rotina. Como não dirige nem possui carteira de motorista, utiliza transporte por aplicativo para chegar ao SBT. Segundo a apresentadora, cada trecho entre sua residência e a emissora custa cerca de R$ 150. Ela também informou pagar pouco mais de R$ 3 mil de aluguel, além das despesas com alimentação e outras necessidades pessoais.

"Eu não tenho carteira de motorista, eu não dirijo, eu preciso de Uber. Da minha casa para o SBT é R$ 150 para ir e R$ 150 para voltar, todo dia. Você faz as contas de quanto eu gasto de segunda a sexta. Eu ainda pago meu aluguel, de R$ 3 mil e pouco, mais a minha comida, mais o que eu tenho que fazer... Eu amo o SBT, eu queria muito ficar, mas me vejo na situação de que não tenho condição".

Antes de decidir pela saída, Carol Lekker procurou a emissora para negociar uma remuneração maior. "Combinei com o SBT que cumpriria até o final, eu realmente não queria sair do SBT, só que não dá pra mim. Eu não tenho família aqui, e eu não posso cobrar ou pedir da minha família que me ajude. Infelizmente, essa é a verdade. Eu pedi um aumento, mas agora não foi possível".