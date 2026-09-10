Reprodução/Internet William Bonner percebeu mudança nas ruas após deixar o Jornal Nacional

William Bonner revelou que a reação do público nas ruas mudou depois de trocar o Jornal Nacional pelo Globo Repórter. Em entrevista ao podcast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes, o jornalista da Globo afirmou que passou a receber mais manifestações de carinho e chegou a se sentir "meio popstar". Segundo ele, abordagens hostis diminuíram após o anúncio de que deixaria o telejornal.

William Bonner recorda período de hostilidade

O ex-apresentador do Jornal Nacional afirmou que as pessoas que gostavam de seu trabalho raramente demonstravam essa opinião pessoalmente. "Durante um período longo e recente, eu diria que nos últimos dez ou 12 anos, o público que gostava de mim e o público para quem eu era ok estavam meio quietos por aí", disse.

"Só se manifestava o público que me detesta. Então, esses eram os que chegavam para mim na rua, abordavam, me xingavam das coisas mais incríveis, às vezes opostas, porque esses eram os que tinham o motivo para ir até mim falar alguma coisa", contou.

Para William Bonner, o anúncio de sua saída do Jornal Nacional marcou uma alteração clara na forma como passou a ser abordado fora da televisão. O apresentador percebeu que espectadores antes silenciosos começaram a demonstrar carinho e lamentar sua despedida do noticiário.

"A partir do momento em que eu anunciei que sairia, houve uma mudança interessantíssima. Pessoas que gostam de mim e pessoas para quem eu sou ok resolveram se manifestar: 'Ah, que pena que você vai sair'; 'Ah, puxa vida, eu gosto tanto de você'", afirmou.

A mudança também afetou, na avaliação de Bonner, o comportamento das pessoas que o abordavam para fazer críticas ou ataques. O jornalista acredita que as demonstrações públicas de afeto funcionaram como uma barreira contra esse tipo de aproximação. "Se eu estou na rua e sou cercado por pessoas que trazem carinho para mim, isso vira uma vacina. As pessoas que me odeiam continuam me odiando, talvez até mais ainda, mas elas não se aproximam mais, porque fica muito estranho (...) pararam de me abordar", pontuou.

O apresentador afirmou que passou a interpretar de outra forma a proporção entre admiradores e críticos depois dessa mudança nas ruas. Durante os anos em que as abordagens negativas eram mais frequentes, ele tinha uma percepção diferente sobre a própria rejeição. Com as novas manifestações, concluiu que o grupo contrário ao seu trabalho apenas se expressava com maior intensidade. "Eu estou descobrindo agora que não era todo mundo que me odiava. Só que os que me odiavam eram bem vocais", relatou.

O apresentador relacionou parte desse comportamento à associação construída entre sua imagem e adepois de quatro décadas dedicadas ao telejornalismo diário. Na avaliação dele, a exposição constante fez com que sua figura pública deixasse de ser percebida apenas como a de um indivíduo. "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa", disse.

A ligação de sua imagem com a emissora também o colocou, em sua avaliação, no centro de críticas dirigidas ao jornalismo profissional. "Qualquer ataque que seja feito à imprensa, e ele é feito hoje mundialmente, não é só no Brasil, eu era o alvo mais fácil", disse. William Bonner relacionou essa condição ao longo período em que ocupou uma posição de grande exposição no telejornalismo diário e representou publicamente um dos principais produtos jornalísticos da Globo.

A mudança de função não ocorreu de maneira imediata. "Esse perrengue que eu tive que enfrentar e os cinco anos que eu esperei para conseguir que formássemos sucessores para eu deixar o Jornal Nacional foram um período extremamente difícil. Mas eu só aguentei porque, no fundo, eu gosto de fazer o que eu faço", relatou.