Fagner Vilela - iG Renato Góes fala sobre chegada de Heitor e promete agitar “Quem Ama Cuida”





Renato Góes está prestes a entrar em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo, e promete movimentar a trama com a chegada de Heitor. Durante o Rock in Rio, nesta última segunda-feira (7), o ator conversou com o iG e revelou a expectativa para a estreia do personagem, que guarda uma ligação importante com Arthur Brandão, vivido por Antonio Fagundes.

“Expectativas gigantescas, né? Estou quase... parece que estou há 10 anos esperando. Já tem 100 capítulos que eu estou assistindo, esperando a hora de entrar”, brincou Renato. O ator contou que já teve um primeiro contato com as gravações e está ansioso para começar a participar efetivamente da história.

“Estou superansioso, adorei o que já veio no papel. Só fiz uma diária de gravação e agora eu acho que começo a gravar mais. Daqui a pouco estou entrando na trama”, afirmou.





Quem é Heitor em Quem Ama Cuida?

Heitor é o filho desaparecido de Arthur Brandão e o único herdeiro do empresário, dono da joalheria. Durante a trama, todos acreditavam que o rapaz havia morrido depois de desaparecer em uma viagem de aventura e esqui nos Himalaias.

A verdade, porém, é bem diferente. Heitor forjou a própria morte para se afastar da convivência tóxica com a família, principalmente dos tios Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, e Ulisses, vivido por Alexandre Borges.

O personagem reaparece na história para reivindicar seu espaço na família e na disputa pela herança do pai. Além disso, Heitor terá outro objetivo: investigar as circunstâncias envolvendo a morte de Arthur.

Renato Góes comenta romance de Pedro e Adriana

A chegada de Heitor também deve mexer com a relação de Pedro, interpretado por Chay Suede, e Adriana, vivida por Leticia Colin. O personagem chega justamente em um momento importante para o casal, que conquistou uma legião de fãs nas redes sociais.

Questionado pelo iG sobre a possibilidade de enfrentar os fãs de “Pedriana”, nome dado ao ship dos personagens, Renato preferiu manter o mistério. “Não sei, vamos ver. Eu não sei como é que vai ser. Mas já vi que são fãs fervorosos”, afirmou.

O ator, no entanto, revelou que também faz parte do grupo que torce pelo casal. “Eu também sou um deles, porque eu sou muito fã daquele casal ali. Tudo que eles fazem em cena é lindo e, fora também, a relação que eles estão criando. Eu já era fã e depois desse trabalho sou mais ainda dos dois”, declarou.



