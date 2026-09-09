Reprodução/SBT Rodrigo Bocardi no SBT Cidades





O SBT Cidades passará pela primeira reformulação desde sua estreia na grade da TV da Anhanguera. Na noite da última terça-feira (8), o SBT informou que o telejornal não contará mais com a participação da BocaTV, empresa pertencente a Rodrigo Bocardi.

Em nota enviada à imprensa, o canal afirmou que a mudança contratual envolvendo a empresa de Bocardi não interfere na parceria entre o jornalista e o SBT. “As questões contratuais envolvendo a empresa de Bocardi não interferem na bem-sucedida parceria entre o apresentador e a emissora”, declarou a emissora.

A BocaTV tinha participação ativa no telejornal e chegou a contar com um QR Code na tela, que direcionava o telespectador para diferentes perfis nas redes sociais. Atualmente, Rodrigo Bocardi conta com mais de 1,6 milhão de seguidores.

Com a decisão, o SBT Cidades deixou de contar com três equipes ligadas ao trabalho do jornalista, responsáveis pela produção de reportagens para a atração. Além disso, o cenário do programa passou por mudanças.





A marca BocaTV, que aparecia no púlpito da bancada, também deixará de ser exibida. O telejornal não veiculará mais os vídeos publicados pela empresa de Rodrigo na internet para promover a marca.

A decisão do SBT

Reprodução/SBT Rodrigo Bocardi apresenta o SBT Cidades





O SBT explicou, por meio de nota, o motivo de encerrar a parceria com a empresa multimídia do jornalista. A emissora falou em uma repactuação e afirmou que deixará de ter vínculo com a BocaTV. Confira a nota na íntegra:

“Um mês após a estreia de Rodrigo Bocardi no comando do SBT Cidades, ao lado de Erica Reis, a direção do SBT e o apresentador repactuaram, conforme previsto inicialmente, os termos da parceria com a BocaTV, empresa multimídia pertencente a Bocardi.

Em comum acordo, SBT e Rodrigo Bocardi concluíram que os projetos seguirão de forma independente. A partir de terça-feira (8), a reconhecida marca BocaTV deixa de ter vínculo com o SBT e seguirá atuando em suas plataformas digitais.

As questões contratuais envolvendo a empresa de Bocardi não interferem na bem-sucedida parceria entre o apresentador e a emissora. Rodrigo Bocardi segue como talento contratado do SBT para a apresentação do telejornal e para futuros projetos”, finalizou a estação.