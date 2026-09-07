Reprodução/TV Globo Leticia Colin em Quem Ama Cuida

Leticia Colin foi a grande convidada do Em Família com Eliana no último domingo (6). A artista recebeu depoimentos dos colegas de elenco da novela “Quem Ama Cuida”, das 21h. No entanto, ela se emocionou ao receber homenagens de Isabela Garcia, Walcyr Carrasco e Chay Suede.

Na atração, ela foi indagada sobre qual seria seu maior desafio ao viver a mocinha protagonista e foi enfática.

“O volume de trabalho. A gente grava de segunda a sábado. Muitas gravações, horas, quase 60, 70 cenas por semana, muita coisa para decorar, muitas horas no estúdio. Difícil ficar longe do meu filhote, mas é uma novela linda, um sucesso. Estou muito feliz”, disse a famosa.

Então, a atração comandada por Eliana começou a mostrar as declarações dos colegas de profissão. O primeiro a falar foi Tony Ramos, que interpreta Otoniel, avô de Adriana na novela das 21h.

Direção artística do SBT não está funcionando

“Como é bom ter uma personagem defendida por uma atriz que ouve e entende o tempo dramático de cada fala. É uma atriz de primeiríssima grandeza e uma grande pessoa, de bom humor. É uma alegria participar desse momento seu”, frisou.

Isabela Garcia, mãe da artista no folhetim, também teceu elogios: “Leticia é uma menina incrível, maravilhosa, companheira de cena que nunca quero deixar de ter”.

“A gente nunca tinha feito nada juntos e foi uma grata surpresa. É uma atriz fantástica, disciplinada e tem um humor maravilhoso. A gente trocou muito nos bastidores das cenas. Espero que a gente possa voltar a se encontrar com um personagem que eu não morra depois de dois capítulos”, disse, brincando, Antônio Fagundes.

Homenagem de Walcyr Carrasco

Por fim, a artista se emocionou bastante com o depoimento do autor da novela, Walcyr Carrasco: “Você transita por várias camadas do personagem, da heroína à vingativa, sem perder doçura e encantamento. É um prazer ter você na novela, com suas camadas de interpretação. Eu estou muito feliz, quero trabalhar com você muitas outras vezes”, frisou.

Chorosa, Colin agradeceu o carinho do autor: “Cresci vendo novelas do Walcyr, O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea; elas me formaram. Poder ouvir que ele se sente feliz com o fato de eu estar falando palavras dele é uma loucura, muito legal”, disse.



