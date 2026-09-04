Divulgação Johnny Saad



A TV Band escalou um novo diretor de artístico e programação no começo do ano. Eu escrevi aqui que não iria funcionar. E nem poderia funcionar.

Uma pessoa acostumada a outro país não funciona no nosso, dirigindo uma TV aberta.

E a culpa nem é da pessoa contratada. A culpa é do presidente da emissora, Johnny Saad, que há 26 anos vem mantendo a TV Band em quarto lugar.

Aliás, o grande problema da TV Band sempre foi Johnny.

A sua teimosia faz com que ele erre sempre, mesmo que lhe mostrem o caminho adequado e ele até concorde com outro caminho.





Mas, na hora de fazer, ele não faz. O motivo é um mistério.

Eu nem preciso citar aqui os motivos dos problemas da TV Band, porque o fato de estar em quarto lugar mostra quem é o presidente da emissora.

Você pode comprar uma passagem de avião para o melhor lugar do mundo. Pode ser recebido no aeroporto da melhor maneira do mundo. Pode ter o luxo do avião.

Mas, se o piloto fizer bobagem, você vai sentir que fez a pior viagem do mundo.

O piloto do avião Band se chama Johnny Saad.

O restante é batata frita crua.