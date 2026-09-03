Reprodução/Internet SBT iniciou investigação sobre anomalias nos números do Ibope

O SBT iniciou uma investigação contra o Ibope. A emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) detectou um padrão de anomalias nos números de audiência da televisão, com falhas frequentes sendo observadas justamente nos primeiros dias de cada mês. Os executivos da rede avaliam que o valor cobrado mensalmente pela empresa é inconcebível diante da baixa qualidade do serviço da companhia, que está apresentando falhas com cada vez mais frequência.

A reportagem da coluna apurou que a área de pesquisa de mídia noencontrou similaridades na performance da emissora nos primeiros 5 dias de cada mês, período tratado pelo Ibope como uma fase de "ajuste na amostra". Mensalmente, a empresa promove ajustes nos domicílios que integram a base responsável por determinar a audiência dos programas de televisão. Atualmente, 6.300 casas estão na base da coleta dos dados -- mais de um quarto delas fica em São Paulo.

Em teoria, as mudanças na base deveriam provocar oscilações positivas e negativas em todas as emissoras de televisão. Na prática, não é o que acontece: desde o início do segundo semestre, apenas oé prejudicado no período de ajustes na amostra. Em São Paulo, a emissora emplacou mais programas em 4º lugar do que na vice-liderança em 1º de setembro, algo que não acontecia há 6 meses. O público perdido pelo canal, por sua vez, não migrou para nenhuma outra rede.

Ibope apresentou falhas no realtime

A queda abrupta na primeira semana do mês é um comportamento notado desde junho em todas as 15 praças do Painel Nacional de Televisão. Invariavelmente, a rede consegue retomar seus índices habituais a partir do dia 6, mesmo sem nenhuma mudança que justifique a alteração comportamental dos telespectadores. A cúpula da emissora também se queixa de outros problemas, que afetam a consolidação dos dados no dia útil subsequente e os índices aferidos em realtime.

Na última segunda-feira (31), o Ibope disparou os números consolidados do final de semana pouco depois das 14h, com um atraso de cinco horas, justificado por "problemas operacionais". Ao longo do mês de agosto, a ferramenta de audiência realtime da medidora de audiências ficou indisponível em ao menos 5 ocasiões, fazendo com que os assinantes encontrassem um alerta de que a aferição havia sido interrompida em virtude da "base insuficiente para a coleta dos dados".

Fora de São Paulo, em que a medidora já assume informalmente que seus índices tem uma margem de erro de pelo menos 1 ponto para Record e SBT, a situação da medição de audiências do Ibope é ainda mais calamitosa.

Em Brasília, programas do SBT chegam a oscilar 240% entre a prévia e o número consolidado, sem nenhuma justificativa plausível para tal. Em Porto Alegre, capital majoritariamente católica, a Record chega a liderar nas madrugadas com pregações da Universal. Procurado pela coluna, o SBT se limitou a dizer que não comenta a relação com seus fornecedores.