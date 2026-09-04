Reprodução X Globo é notificada após chamada de filmes

A TV Globo recebeu uma notificação extrajudicial após produzir uma chamada para divulgar os filmes que serão exibidos pela emissora no próximo semestre. De acordo com a Coluna D, do jornal O Dia, a medida teria sido tomada porque a propaganda foi produzida sem autorização prévia dos estúdios responsáveis pelas produções.

Reprodução X Globo é notificada após chamada de filmes





Ainda segundo a coluna, após receber o comunicado, a Globo teria retirado a chamada de suas redes sociais e também suspendido a exibição da propaganda na programação da emissora.

Reprodução X Globo é notificada após chamada de filmes





Como era chamada que a Globo apagou

Intitulada “Missão Hollywood”, a chamada teria sido lançada na última quarta-feira (2) e transformava apresentadores da Globo em personagens do cinema de Hollywood. Luciano Huck, por exemplo, apareceu como Hulk, enquanto Marcos Mion surgiu em uma missão inspirada em Missão: Impossível, fazendo referência ao personagem vivido por Tom Cruise.

a globo deletou a chamada de filmes que serão exibidas que foram feitos por ia 🗣️ pic.twitter.com/3wPN3m74GH — 𝗻𝗮𝗶. (@PlayTechHD) September 3, 2026





A produção também reeditou cenas de filmes como “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, “007: Sem Tempo para Morrer” e “Guardiões da Galáxia”.

O iG procurou a TV Globo para falar sobre o assunto, mas, até o momento, não recebeu resposta. O espaço segue aberto para manifestação.