Globo é notificada após chamada de filmes
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Globo é notificada após chamada de filmes

A TV Globo recebeu uma notificação extrajudicial após produzir uma chamada para divulgar os filmes que serão exibidos pela emissora no próximo semestre. De acordo com a Coluna D, do jornal O Dia, a medida teria sido tomada porque a propaganda foi produzida sem autorização prévia dos estúdios responsáveis pelas produções.

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Ainda segundo a coluna, após receber o comunicado, a Globo teria retirado a chamada de suas redes sociais e também suspendido a exibição da propaganda na programação da emissora.

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Como era chamada que a Globo apagou

Intitulada “Missão Hollywood”, a chamada teria sido lançada na última quarta-feira (2) e transformava apresentadores da Globo em personagens do cinema de Hollywood. Luciano Huck, por exemplo, apareceu como Hulk, enquanto Marcos Mion surgiu em uma missão inspirada em Missão: Impossível, fazendo referência ao personagem vivido por Tom Cruise.


A produção também reeditou cenas de filmes como “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, “007: Sem Tempo para Morrer” e “Guardiões da Galáxia”.

O iG procurou a TV Globo para falar sobre o assunto, mas, até o momento, não recebeu resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

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