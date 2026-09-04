Reprodução/TV Globo Cássio Gabus Mendes fala sobre vida particular

No ar na trama das seis da TV Globo, "A Nobreza do Amor", Cássio Gabus Mendes contou sobre a decisão de ter uma vida simples e longe das grandes badalações e dos holofotes. O ator disse que decidiu viver uma vida discreta ao lado de sua esposa, Lídia Brondi.

Ele pontuou que existe uma grande curiosidade por parte dos fãs e da mídia. No entanto, reiterou que seu posicionamento precisa ser respeitado e afirmou que sempre teve um estilo de vida discreto.

“Eu sempre fui assim, né? De não aparecer muito. Não é de propósito, não. É uma coisa da minha vida, desde garoto. Claro que eu vou a festas, claro que eu vou jantar fora com os amigos, claro que eu vou a shows, óbvio, a todos os lugares”, disse no Encontro com Patrícia Poeta.

Agora, eu nunca tive esse ímpeto de ficar muito exposto. Eu sou assim. Isso não é em função da profissão. É um jeito de ser. Cássio Gabus Mendes





No entanto, ele esclarece que existe uma dualidade entre essa curiosidade do público. Cássio afirma que essa procura também é uma consequência do sucesso e também se trata de um termômetro se está sendo visto pelo público na TV.

"Eu acho que isso tem que ser respeitado sempre." A gente entende, porque, quando você é 'assediado', você tem que dar graças a Deus. Se você não for 'assediado', significa que ninguém está te assistindo. Se ninguém te conhece, é porque não assiste", falou.

Cássio e o casamento com Lídia Brondi

Reprodução/Instagram/@cassiogabus Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes





Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi são casados desde o início dos anos 1990. Eles contracenaram juntos em novelas como Vale Tudo (1988), Tieta (1989) e Meu Bem, Meu Mal (1990).

A carreira de Lídia Brondi iniciou no início dos anos 70, mas foi na novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo, que Lídia virou mania nacional. No entanto, em 1992, tomou a decisão que surpreendeu o público, que foi deixar a televisão.

Hoje, aos 50 anos, ela é psicóloga em São Paulo. Na época, a atriz teve uma síndrome do pânico e foi tratar disso, de acordo com o pai da artista, Jonas Rezende. O patriarca ainda afirmou que a decisão não foi nada fácil.



