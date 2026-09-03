Reprodução/TV Brasil Marcelo Serrado participa do Sem Censura

Marcelo Serrado falou no Sem Censura, da TV Brasil, sobre uma gafe que cometeu enquanto participava do Domingão do Faustão. O ator disse que se confundiu e chamou o comunicador de Gugu Liberato (1959-2019), seu maior concorrente e contratado do SBT.

No início da entrevista, Serrado chegou a se corrigir ao comentar sobre a esposa, Roberta Fernandes, como namorada: "Eu tenho dislexia, então troco até os nomes", disse.

“Sou tão disléxico que uma vez estava no Faustão ao vivo. Ele demorou meia hora para falar comigo e, depois de meia hora, falou: ‘Diz aí, Serrado, para o Brasil todo’. E eu falei: ‘Então, Gugu...’. Chamei o cara de Gugu! Isso ao vivo!”

O artista também afirmou que era gago e tímido. No entanto, venceu essas limitações por meio do trabalho no teatro.

Faustão e Gugu Liberato viveram um período de intensa guerra por audiência no final dos anos 90 e início dos anos 2000.

O contratado do SBT chegou a ficar quatro anos líder de audiência à frente da TV Globo. Fausto só veio retomar a colocação após o ano de 2003, quando Liberato teve a imagem arranhada com o escândalo do PCC.

Quem é Marcelo Serrado?

É ator e diretor, nascido no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1967. Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, iniciou a carreira na televisão em 1987 e, desde então, passou por inúmeros trabalhos de sucesso.

Ganhou aclamação nacional em 1997, ao interpretar o médico César na novela Por Amor, de Manoel Carlos. Na trama, seu personagem ganhou notoriedade ao trocar o filho morto de Eduarda (Gabriela Duarte) pelo filho vivo de Helena (Regina Duarte), a pedido da matriarca.

Fez novelas como Desejo (1990), O Mapa da Mina (1993), Pecado Capital (1998) e Força de um Desejo (1999). Em 2005, após passar 15 anos fazendo novelas na TV Globo, trocou a emissora para atuar na série Mandrake, da HBO Brasil.

Estreou na Record logo em seguida, em um contrato de três anos, período em que atuou em tramas como Prova de Amor, na qual foi protagonista, e Vidas Opostas, em que interpretou um dos antagonistas.

Voltou à Globo em 2011, vivendo o personagem Crô, personagem gay e fiel à vilã Tereza Cristina, na novela Fina Estampa, das 21h, fazendo grande sucesso.

Recentemente, reviveu seu personagem Crodoaldo em uma participação especial em Três Graças (2025).



