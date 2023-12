Reprodução/Maurício Fidalgo O apresentador contou quais foram suas estratégias para ser contratado pela Globo

Tirar sarro da situação econômica da própria empresa não é o caminho mais convencional para conseguir uma renovação de contrato ou até mesmo uma promoção de cargo. Mas este foi o caminho escolhido por Marcelo Serrado para se tornar apresentador na Globo. Ao lado do roteirista Fernando Ceylão, ele "invadiu" uma reunião com mais de 40 executivos da emissora cantando uma música para zombar da onda de demissões da emissora. E assim conseguiu um novo contrato e um programa para chamar de seu.



"Eu e o Fernando entramos numa sala em que estavam mais de 40 pessoas, e entramos cantando sobre as demissões da Globo", disse Marcelo Serrado em um painel na Arena Globoplay, na CCXP, nesta sexta-feira (1º). "Eu tinha quebrado a tíbia, entrei de andador e com uma camiseta com a frase 'eu odeio stand-up'. Eu não sabia que o filho do Roberto Marinho estaria nesta reunião", complementou Ceylão, aos risos.



Foi neste clima de anarquia e completo deboche que eles conseguiram a aprovação da alta cúpula para aprovar o Te Vejo No After, programa que estreia na próxima segunda-feira (4) no Globoplay e no Multishow. Serrado é o apresentador. E o formato é inédito e surpreendente.

É um talk show, que mistura vida real com um pouco de dramaturgia. As entrevistas acontecem em uma festa, com música e bebida de verdade, mas com uma dinâmica menos engessada, fugindo do clássico sofá e mesa que os programas do gênero pedem. Em diferentes ambientes da balada, os famosos se jogam na pista e fazem confissões enquanto dançam ou bebem.

E quando a bebida entra, a verdade sai. Algumas das celebridades que participaram das gravações foram tão espontâneas que protagonizaram momentos engraçados.

"Tem um momento em que os convidados vão ao banheiro para fazer uma fofoca. E a gente sempre pede para eles abrirem o coração. A Mart'nália reclamou que não tinha mulher e nem drogas na festa", comentou Serrado, aos risos.

A socialite Narcisa Tamborindeghy também teve seus momentos engraçados. Ao ser levada ao banheiro, começou a berrar coisas sem sentido, como "ai que after" ou "ai que Serrado". "Precisei chegar nela e pedir para fazer este momento em um tom menor. E ela disse: 'Ah, ok'. Na hora de retomar a gravação, ela continuou gritando no mesmo volume e intensidade", revelou Ceylão.



No programa também haverá momentos musicais inusitados, como o pagodeiro Belo cantando músicas do Tim Maia, Marcelo Falcão e Titãs se apresentando em conjunto, Dira Paes soltando a voz no clássico francês Ne Me Quittes Pas.

"Não parece um talk show. O conteúdo é de talk show, tem entrevista, tem games e números musicais. Mas a estética é de cinema, com câmera na mao, uma luz diferente. E sempre tem um fio condutor", antecipou Ceylão.