Reprodução/Instagram/@ Lito Sousa segue em tratamento paliativo

Após semanas internado, Lito Sousa, de 59 anos, começou uma nova etapa no tratamento contra a rara doença de Creutzfeldt-Jakob. O influenciador deixou o Hospital Israelita Albert Einstein na terça-feira (1º). No entanto, a mudança não representa uma alta.

De acordo com Mila Seidl, esposa de Lito, a residência do casal precisou passar por adaptações para comportar uma estrutura semelhante à do ambiente hospitalar.

A preparação contou com muitas modificações e até a instalação de equipamentos para assistir Lito Sousa. Mila afirmou que tudo foi feito para oferecer o melhor conforto possível ao influenciador e, principalmente, segurança durante suas atividades.

"A gente tem dois enfermeiros a cada turno, então, por dia, são quatro enfermeiros que têm para dar todo o suporte para a gente", disse ao Splash.

No entanto, ela ressaltou que a mudança para a residência do casal trouxe certo alívio, mas também preocupação caso aconteça alguma emergência, o que inclui a necessidade de equipamentos adequados, se houver necessidade.

"É claro que tem o conforto de casa, mas tem aquele receio, o medo de 'ah, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo?'", pontuou.

Recado de Luciano Huck

No último domingo (31), o apresentador Luciano Huck mandou um recado para Lito Sousa. Na ocasião, o apresentador da Globo relembrou um momento importante para sua família. Em 2015, o comunicador, Angélica, os filhos, pilotos e babás estavam a bordo de um avião que sofreu um acidente. Depois, Lito produziu um episódio sobre o tema, que ficou na cabeça de Huck.

Então, o contratado da Globo comentou sobre o momento difícil vivido por Lito e toda a sua família. O influenciador foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

"Tenho visto a sua luta e a da sua família nos últimos dias. Ele e a esposa, a Mila, têm dividido com muita transparência esse momento tão delicado que estão vivendo. Gerou uma enorme repercussão no Brasil, nas redes, uma rede de solidariedade enorme, orações, boas energias", frisou o apresentador da TV Globo.

Quem é Lito Sousa?

Aos 59 anos, Lito Sousa ganhou fama nacional ao explicar sobre aviação de um jeito simples. Natural de Natal (RN), ele trabalhou durante 36 anos como mecânico de aeronaves e criou o canal Aviões e Músicas.

O diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob foi compartilhado pela esposa de Lito, Mila Seidl, em agosto de 2026. A condição é grave e rara; atualmente não possui cura ou tratamento.



