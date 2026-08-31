Reprodução/Internet As Filhas da Senhora Garcia estreia no Globoplay Novelas dia 2

As Filhas da Senhora Garcia (2024) ganhará uma nova janela na televisão brasileira após sua passagem pelo SBT. O Globoplay Novelas estreia a produção mexicana na próxima quarta-feira (2), às 20h55, no lugar da turca Minha Vida Perfeita (2023). O canal pago da Globo também programou reapresentações do folhetim estrelado por María Sorté para 2h, 4h20 e 10h20.

A novela chegou ao Brasil pelo, que a exibiu entre julho e outubro de 2025. A produção ocupou uma faixa antes destinada aos títulos infanto-juvenis e elevou a audiência do horário nobre da emissora. Após o encerramento da história, nenhuma das obras escolhidas posteriormente para a mesma faixa conseguiu repetir o desempenho alcançado pelo folhetim mexicano na programação do canal.

Na história, Ofélia García (María Sorté) sonha com uma vida de luxo e aposta na beleza da filha caçula para deixar a pobreza. Ela leva Mar (Ela Velden) a testes na tentativa de torná-la famosa. A oportunidade que procura aparece quando Arthur Portilla (Brandon Peniche), herdeiro de uma importante família do setor têxtil, procura uma modelo para sua linha de roupas esportivas.

Ofélia assume o posto de governanta na mansão dos Portilla e leva Mar com ela para aproximá-la da família. A jovem desperta o interesse de Luis (Guillermo García Cantú), patriarca que decide protegê-la em um momento de vulnerabilidade. O envolvimento muda a vida da personagem, que deixa para trás sua relação com Juan (Álex Perea), seu antigo amor.

Novela está entre as mais vistas do Globoplay

Enquanto isso, Valeria (Oka Giner), filha mais velha de Ofélia, entra na vida dos Portilla por outro caminho. Ela conhece Arthur na academia onde trabalha e desperta o interesse do rapaz. Nicolas (Emmanuel Palomares), irmão dele, também se apaixona pela jovem. Os conflitos entre as duas famílias avançam em meio às disputas amorosas e às ambições da matriarca dos García.

Produzida por José Alberto Castro, responsável também por Rubi (2004) e Teresa (2010), As Filhas da Senhora Garcia chegou ao catálogo do Globoplay em julho. Atualmente, ocupa a sétima posição entre as novelas mais vistas da plataforma. Está atrás de Por Você, Quem Ama Cuida, A Nobreza do Amor, Além do Tempo (2015), A Força do Querer (2017) e Avenida Brasil (2012).