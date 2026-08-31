Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa

O SBT levou ao ar, no último domingo (30), mais uma edição do Passa ou Repassa no Domingo Legal. Sob o comando de Celso Portiolli, a atração reuniu diversos artistas que movimentaram a disputa com as tradicionais tortadas.

No clássico quadro da emissora de Osasco, o time azul foi composto por Robson Bailarino, Milene Pavorô e Rhenata Schmidt, enquanto a equipe amarela contou com Felipeh Campos, Dani Brandi e Ariany Rolim.

A dinâmica exigiu agilidade, gerando forte concorrência entre Robson Bailarino e Felipeh Campos. Em um dos momentos decisivos, o jornalista demorou para acionar o botão e perdeu a chance de responder a uma pergunta simples: "Um dos doces típicos de festas juninas é o pé de quê?".

Robson aproveitou a brecha, cravou "de moleque" e garantiu que o adversário levasse mais uma torta no rosto.

O pé de moleque é uma comida bastante difundida nas festas juninas no nordeste, principalmente em locais como Campina Grande (PB), conhecida por ter o 'Maior São João do Mundo'.

Sobre o Passa ou Repassa

As perguntas do Passa ou Repassa são de cunho básico. A atração traz questões simples do ensino fundamental brasileiro, porém, frequentemente, alguns participantes demonstram dificuldade para respondê-las.

O programa Passa ou Repassa estreou em 28 de junho de 1987. A atração está no ar há quase 39 anos, levando em conta os hiatos. A estreia veio sob o comando de Silvio Santos (1987); logo depois foi comandada por Gugu Liberato (1959-2019), Angélica e hoje tem Celso Portiolli como apresentador.

A atração teve uma fase diária nos anos 90 e voltou ao Domingo Legal como quadro em 2013, com Celso Portiolli, fazendo o maior sucesso nas tardes de domingo da emissora da Anhanguera.

Atualmente, novamente com Celso Portiolli, o programa rende picos de liderança ao SBT, superando a TV Globo no Ibope.



