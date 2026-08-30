Instagram Ale Gaúcha



A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, decidiu fazer uma última tentativa para chamar a atenção da produção do BBB 27. Depois de já ter enviado seu vídeo de inscrição, ela investiu em um outdoor no Rio de Janeiro com uma mensagem direcionada a Rodrigo Dourado, diretor de gênero de realities da Globo: “Dourado, ainda dá tempo de me classificar para a próxima edição? Assista ao meu vídeo de inscrição!”. A peça foi instalada na Avenida Brasil, em frente ao Mercado São Sebastião, no sentido Zona Oeste. Atualmente, as inscrições para o BBB 27 aparecem como encerradas no site oficial do programa.

A ideia surgiu depois que Alê percebeu que, com a inscrição já enviada, restava apenas esperar. Incomodada com a possibilidade de passar despercebida entre tantos candidatos, ela começou a pensar em uma maneira de fazer seu vídeo chegar aos olhos de quem decide o elenco. “Eu fiquei pensando no que ainda estava ao meu alcance. Já tinha mandado minha inscrição e queria fazer alguma coisa diferente. Foi aí que surgiu a ideia do outdoor, como uma forma de fazer o Dourado olhar para mim e pensar: ‘Quem é essa menina?’. Se ele tiver essa curiosidade e assistir ao vídeo, já valeu”, afirma.





A preparação para o reality começou antes mesmo da campanha. Alê conta que montou uma espécie de “laboratório de BBB” dentro de casa, instalou câmeras em alguns cômodos e, durante quase uma semana, gravou a própria rotina para entender como reagiria à sensação de estar sendo observada o tempo todo. “Eu queria me enxergar de fora. Coloquei câmeras em casa e continuei fazendo as coisas normalmente. Depois, assistia às gravações para perceber se eu mudava meu jeito, se começava a me controlar ou a pensar demais antes de fazer alguma coisa. Nos primeiros dias, você lembra da câmera o tempo inteiro, depois esquece. Foi o mais perto que consegui chegar de testar como eu seria lá dentro”, conta.

A influenciadora acredita que a tentativa pode chegar até Rodrigo Dourado e despertar interesse por sua inscrição.“Eu realmente espero que ele veja e assista ao meu vídeo. Não quero que um outdoor me dê uma vaga, quero que ele faça a produção ter curiosidade de saber quem eu sou. Se isso acontecer, já vai ter valido a pena, porque vou saber que fiz tudo o que estava ao meu alcance”, conclui.