Reprodução Instagram Fiuk revela possível autismo e faz desabafo sobre infância e carreira





Fiuk, de 35 anos, revelou nesta terça-feira (25) que suspeita estar no espectro autista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor e ator contou que iniciou uma investigação diagnóstica há alguns anos, mas decidiu interromper o processo por receio de como seria visto por pessoas próximas e também no meio profissional.

Ao falar sobre o assunto, Fiuk afirmou que passou boa parte da vida tentando se adaptar para se encaixar em diferentes ambientes. Segundo ele, a percepção de que poderia estar no espectro surgiu nos últimos anos e o levou a repensar comportamentos que teve desde a infância.

“Cansei de parecer o que eu não sou. Cansei de tentar me encaixar para fazer parte de algum grupo. Eu não sou quem eu pensava que eu fosse”, declarou.

O artista contou que chegou a iniciar o processo para investigar a possibilidade de autismo, mas não teve coragem de concluí-lo. “Eu descobri de uns anos para cá que, possivelmente, eu sou do espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei. Porque eu tinha medo das pessoas me olharem diferente”, afirmou.

Fiuk explicou que as pessoas cuja reação mais o preocupava já não fazem parte de sua vida. Por isso, decidiu compartilhar publicamente a experiência e falar sobre uma questão que, durante anos, preferiu manter em silêncio.

FIUK FAZ VÍDEO EMOCIONADO REVELANDO PROVAVELMENTE ESTAR DENTRO DO ESPECTRO AUTISTA. O cantor deixa mensagem sobre a dificuldade de se encaixar e não ser quem pensava que era.

Falou sobre a falta de coragem de confirmar o diagnóstico e disse sentir que está NASCENDO AGORA! pic.twitter.com/pdndp2XAqb— 💜surtada.lulu💜 (@luannadalila) August 25, 2026





Relação com a atuação

Durante o desabafo, Fiuk também refletiu sobre sua trajetória como ator e relacionou a profissão à maneira como aprendeu a lidar com as próprias características desde criança.

“Eu acho que aprendi a atuar porque eu tinha que me comportar normalmente desde criança”, afirmou.

O cantor também contou que enfrentava dificuldades para expressar o que sentia dentro da própria família. Segundo ele, quando tentava expor seus pensamentos, era tratado como alguém que estava agindo de maneira inadequada.

“Eu não podia falar o que eu estava pensando direito, senão eu era considerado louco, mesmo dentro de casa”, desabafou.

A partir da possibilidade de estar no espectro, Fiuk afirmou que passou a compreender melhor alguns aspectos de sua trajetória profissional. Ele citou sua identificação com a atuação e lembrou os trabalhos que realizou em novelas de grandes emissoras.

“Hoje eu entendo por que eu protagonizei novelas das principais emissoras do país. Hoje eu entendo por que eu me identifico com a atuação, que sempre me ajudou muito”, avaliou.

Reprodução Instagram Fiuk





Apelo aos seguidores

Ao final do vídeo, Fiuk aproveitou o relato para conversar diretamente com pessoas que também se sentem deslocadas ou pressionadas a esconder características pessoais para serem aceitas.

“Você que se sente sozinho, você que foi contestado a vida inteira, que duvidaram de você a vida inteira, se abre comigo. Me manda uma mensagem, porque só de falar, você vai tirar peso de você”, pediu.

O artista ainda reforçou a importância de não tentar assumir uma personalidade diferente apenas para pertencer a determinado grupo. “Não tenta parecer o que você não é para se encaixar em algum lugar. Seja você”, concluiu.



