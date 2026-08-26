Reprodução/Internet Aguinaldo Silva prepara outra novela das nove para setembro de 2027

Aguinaldo Silva já encaminhou seu próximo trabalho na Globo depois de Três Graças (2025). O autor desenvolverá uma novela inédita das nove para setembro de 2027 e repetirá a parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. O projeto ocupará o principal horário da dramaturgia da emissora após Avenida Brasil 2. A definição também muda a fila de autores que vinha sendo estudada para os próximos anos no canal.

Segundo informações do O Globo, Virgílio Silva e Zé Dassilva renovaram seus contratos com a emissora até 2028. Ambos trabalharam com Aguinaldo Silva em Três Graças (2025), produção que antecedeu Quem Ama Cuida. Agora, os profissionais voltarão a colaborar com o novelista na história prevista para chegar ao horário das 21h em setembro do próximo ano, embora os detalhes do enredo ainda permaneçam em desenvolvimento.

Aguinaldo Silva muda fila de autores da Globo

A previsão atual coloca a nova produção depois de Avenida Brasil 2, continuação de Avenida Brasil (2012), escrita por João Emanuel Carneiro. O projeto de Carneiro sucederá a novela desenvolvida por Walcyr Carrasco e Claudia Souto no primeiro semestre de 2027. Dessa forma, a emissora já encaminha uma sequência de trabalhos para sua principal faixa de dramaturgia e define antecipadamente parte da programação prevista para o próximo ano.

A entrada de Aguinaldo Silva no planejamento alterou os caminhos considerados anteriormente pela Globo para o período posterior a Avenida Brasil 2. Manuela Dias e Bruno Luperi apareciam como candidatos à vaga, com sinopses submetidas à avaliação da direção. O autor de Três Graças, porém, avançou na fila e já trabalha no desenvolvimento da história que deverá assumir o horário nobre em setembro de 2027, conforme o planejamento atual.

No mês passado, o escritor também acertou sua permanência na Globo até 2029. O novo contrato prolongou uma relação profissional retomada no fim de 2024, quandoretornou à emissora para desenvolver Três Graças (2025). Ele havia deixado o canal em 2020, depois de décadas dedicadas à dramaturgia. O novo acordo agora permite que o novelista desenvolva outra produção para as 21h pouco depois de seu retorno ao horário.

Além do novo folhetim, Aguinaldo Silva apresentou à emissora uma proposta de série chamada Menina Má. O projeto pretende contar a origem de Nazaré Tedesco, personagem interpretada por Renata Sorrah em Senhora do Destino (2004). A produção ainda passa por avaliação e não teve sinal verde divulgado.