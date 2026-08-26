Aguinaldo Silva já encaminhou seu próximo trabalho na Globo depois de Três Graças (2025). O autor desenvolverá uma novela inédita das nove para setembro de 2027 e repetirá a parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. O projeto ocupará o principal horário da dramaturgia da emissora após Avenida Brasil 2. A definição também muda a fila de autores que vinha sendo estudada para os próximos anos no canal.Segundo informações do O Globo, Virgílio Silva e Zé Dassilva renovaram seus contratos com a emissora até 2028. Ambos trabalharam com Aguinaldo Silva em Três Graças (2025), produção que antecedeu Quem Ama Cuida. Agora, os profissionais voltarão a colaborar com o novelista na história prevista para chegar ao horário das 21h em setembro do próximo ano, embora os detalhes do enredo ainda permaneçam em desenvolvimento.A previsão atual coloca a nova produção depois de Avenida Brasil 2, continuação de Avenida Brasil (2012), escrita por João Emanuel Carneiro. O projeto de Carneiro sucederá a novela desenvolvida por Walcyr Carrasco e Claudia Souto no primeiro semestre de 2027. Dessa forma, a emissora já encaminha uma sequência de trabalhos para sua principal faixa de dramaturgia e define antecipadamente parte da programação prevista para o próximo ano.
Aguinaldo Silva muda fila de autores da Globo
A entrada de Aguinaldo Silva no planejamento alterou os caminhos considerados anteriormente pela Globo para o período posterior a Avenida Brasil 2. Manuela Dias e Bruno Luperi apareciam como candidatos à vaga, com sinopses submetidas à avaliação da direção. O autor de Três Graças, porém, avançou na fila e já trabalha no desenvolvimento da história que deverá assumir o horário nobre em setembro de 2027, conforme o planejamento atual.No mês passado, o escritor também acertou sua permanência na Globo até 2029. O novo contrato prolongou uma relação profissional retomada no fim de 2024, quando Aguinaldo Silva retornou à emissora para desenvolver Três Graças (2025). Ele havia deixado o canal em 2020, depois de décadas dedicadas à dramaturgia. O novo acordo agora permite que o novelista desenvolva outra produção para as 21h pouco depois de seu retorno ao horário.Além do novo folhetim, Aguinaldo Silva apresentou à emissora uma proposta de série chamada Menina Má. O projeto pretende contar a origem de Nazaré Tedesco, personagem interpretada por Renata Sorrah em Senhora do Destino (2004). A produção ainda passa por avaliação e não teve sinal verde divulgado.