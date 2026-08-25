Reprodução/TV Globo Pedro Scooby fala sobre Dança dos Famosos

Pedro Scooby utilizou suas redes sociais para falar sobre o quadro "Dança dos Famosos", do qual participa nesta temporada. Em seus Stories, o atleta falou sobre o desafio e afirmou que ainda está pegando o jeito da coisa.

“Eu não sou dançarino, nunca fui dançarino. Eu não sei dançar. Teve galera que assistiu ao BBB e se lembrou do PA [Paulo André] e do DG [Douglas] me zoando, falando: ‘Engoliu um cabo de vassoura?’, porque eu era muito duro mesmo”, disse ele, sobre o comentário de seus colegas no BBB 22.

Então, assim, tá sendo uma vitória assim, né, muito grande eu conseguir entrar, me apresentar no meio de um público tão grande, da galera, das luzes, palco. Pedro Scooby





Ele afirmou, no entanto, que não é da área musical e que terá um campeonato de ondas gigantes em breve. Por isso, está dividindo seu tempo entre os treinos de surfe e os ensaios para a atração do "Domingão com Huck".





“Isso não é o meu mundo, eu sou de onda gigante, sabe? Amanhã eu vou ter, por exemplo, um campeonato de ondas gigantes. E estou me dividindo entre treinar no surfe e ensaiar na dança”, disse.

“Para mim, foi uma vitória estar ali, apresentando na frente do público e aprendendo um pouco a dançar. Realmente, eu sou meio duro mesmo, mas estou melhorando, estou me dedicando, graças aos professores maravilhosos. E obrigado, equipe do Dança, todo o meu time. Tamo junto”, finalizou.

Trajetória de Pedro Scooby

Reprodução/TV Globo Pedro Scooby no Dança dos Famosos





Pedro Henrique, conhecido como Pedro Scooby, é um surfista brasileiro adepto do freesurf. Iniciou no mundo do surf aos 11 anos de idade, sendo um dos principais nomes da categoria de onda mundial e um dos maiores freesurfers do Brasil.

Em 2014, protagonizou a série "Pedro Vai Pro Mar", pelo Canal Off. Em 2022, foi confirmado como um dos participantes do BBB 22, reality show da TV Globo. Ele terminou a competição em quinto lugar. Ao todo, foram 95 dias de confinamento.

Reprodução/Instagram/@pedroscooby Pedro Scooby está no Dança dos Famosos





Já em 2011, ele começou a namorar a atriz Luana Piovani, com quem se casou em 2013. Os dois se divorciaram em março de 2019. O ex-casal possui três filhos: Dom, Bem e Liz. Em novembro de 2019, Pedro assumiu um relacionamento com Cintia Dicker; os dois são pais de Aurora.