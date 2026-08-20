Reprodução/Instagram/@joannadeassis Joanna de Assis deixa Globo

A jornalista Joanna de Assis, demitida da TV Globo após 20 anos de empresa, falou pela primeira vez na quarta-feira (19). A jornalista deu a volta por cima e contou que algo a motivou. "Mulheres não choram, fazem churrasco", disse em referência à cantora Shakira.

"Chegou a hora de responder por que eu saí da Globo depois de 20 anos", iniciou. Foi um choque, me pegou de surpresa. Mas as empresas tomam decisões, e eu respeito e tá tudo certo", disse.

De acordo com o que irá fazer, a jornalista afirmou que pretende continuar com o que a levou ao sucesso. Ela, diante disso, afirma que faz um balanço de toda sua trajetória.

Reprodução/TV Globo Joanna de Assis deixa Globo





"O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Olimpíada, Copa, os principais Mundiais", pontuou.





"Saio também com importantes e relevantes prêmios de jornalismo, uma carreira construída assim com muito amor, e eu saio com muito orgulho também", disse.

Sem dar muitos detalhes do que irá fazer, a jornalista afirmou que pretende fazer o que a fez fazer muito sucesso na TV Globo.

E eu não vou mudar, né, gente? Vocês já me conhecem. Eu sou essa aqui que está sempre com o telefone na mão, enlouquecida trabalhando, ligando para todo mundo. Eu não paro, sempre atrás da informação e das melhores histórias. Joanna de Assis





Demissão da TV Globo

Reprodução/TV Globo Apresentadora Joanna de Assis





Joanna Assis foi demitida da TV Globo no último dia 12, após 20 anos trabalhando na empresa. Ele comandava o Tá On, atração exibida no Sportv na hora do almoço, e também cobria folgas no Globo Esporte São Paulo.

Joanna entrou na emissora em 2006 e iniciou como repórter dos times paulistas no Campeonato Brasileiro, além dos torneios estaduais. Passou a ser frequente no programa Bem, Amigos, entre 2003 e 2022, atração de Galvão Bueno.

Além de suas apresentações, ela fazia entrevistas com jogadores e técnicos para o canal a cabo do Grupo Globo. Em 2016, também foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos.