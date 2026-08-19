Reprodução/TV Globo Sabina Simonato comanda o Bom Dia São Paulo

Sabina Simonato levou um puxão de orelha de sua mãe durante o Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (19). A apresentadora da atração matinal da TV Globo comentava sobre a organização da casa quando recebeu uma mensagem da matriarca, cobrando que a filha fizesse aquela faxina em sua residência.

Tudo ocorreu quando Sabina batia um papo com Patrícia Falcoski no quadro Bom Dia Saúde sobre os problemas da desorganização na vida íntima. A repórter explicou que uma casa desorganizada e cheia de utensílios espalhados pode dar uma sensação de cansaço, já que o cérebro acaba recebendo muitos estímulos.

Patrícia pontuou que, em vez de organizar tudo de uma vez, a pessoa deve escolher os pontos que deseja arrumar primeiro, como gavetas e armários, e realizar essa tarefa aos poucos. Sabina, então, comentou sobre a organização de documentos em sua casa.

"Documento, cocê vai colocando na gaveta e, daqui a pouco, não fecha mais!", disse a âncora.

O bate-papo continuou, e a profissional comentou até sobre o Feng Shui, prática chinesa que afirma que os espaços podem ajudar a trazer uma energia melhor para a vida e, assim, abrir os caminhos de quem vive naquela residência.

Quando estou picando um papel, o que esse papel representa para mim? Que informação é essa?" Quando você organiza o externo, o de fora, é uma maneira de também organizar o lado de dentro, as suas emoções, prioridades. Então, acho que isso é muito interessante. A bagunça não é só bagunça, ela diz muito sobre o que a gente está pensando e sentindo. Sabina Simonato

Então, Sabina interrompeu a conversa e mostrou uma mensagem: "Uma pausa... Você sabe quem é essa, né? Minha mãe! E o que ela colocou? Temos que dar um jeito na sua casa'", pontuou.

"Dona Simone, mãe da Sabina Simonato, é uma pessoa querida. Já tomei café com ela lá em São Bernardo do Campo!", disse Patrícia, que falou sobre a matriarca da âncora.

Reprodução/TV Globo Sabina Simonato e Patrícia Falcoski

Simonato aproveitou o momento e brincou com a situação: "Santo de casa não faz milagre, mas nós vamos fazer!", enfatizou. Patrícia voltou a pontuar que essa mudança pode ser feita de forma gradual.

"É um pouquinho por dia, Sabina! Isso também fala sobre as nossas emoções, nossos pensamentos", disse.

Quem é Sabina Simonato?

Sabina Simonato iniciou a carreira no mundo da comunicação em 2006. Seu primeiro estágio foi na TV Cultura. Quatro anos depois, a jornalista entrou na TV Globo e começou a participar de alguns programas jornalísticos do canal, entre eles o Radar SP.

A partir de 2017, a apresentadora ganhou mais destaque na emissora. Ao lado de Bocardi, ela fazia parte da bancada do jornal matinal e interagia com os telespectadores por meio de suas informações e apurações de notícias.

Nos últimos anos, Simonato passou a ocupar o lugar de Rodrigo durante suas ausências, como folgas do veterano e feriados. Rosto já conhecido por aqueles que acompanham o telejornal, agora a jornalista comanda o Bom Dia SP de forma definitiva, após a demissão de Bocardi.



