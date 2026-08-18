Divulgação/Fábio Rocha Globo comemora estreia de ‘Por Você’ com audiência e sucesso digital





A nova novela das sete da TV Globo, "Por Você", estreou nesta última segunda-feira (17) com desempenho positivo na audiência e forte repercussão nas redes sociais. A trama, criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara, alcançou 25 pontos de audiência e 39% de participação no Rio de Janeiro, cidade onde a história é ambientada.

O resultado representa um crescimento de 28%, equivalente a cinco pontos, em relação à audiência registrada pelo primeiro capítulo de "Coração Acelerado", antecessora de "Por Você" na faixa das sete. Em São Paulo, a novela marcou 21 pontos de audiência e 34% de participação, apresentando alta de 11%, ou dois pontos, na comparação com a estreia da produção anterior.

Morte de Juli movimentou a estreia

Além dos números positivos na televisão, "Por Você" também chamou atenção no ambiente digital. A novela entrou para os Trending Topics mundiais e alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil. Ao todo, dez termos relacionados à produção chegaram aos TTs nacionais.

A repercussão ganhou força principalmente no encerramento do primeiro capítulo, marcado pela morte de Juli, personagem interpretada por Lucy Ramos. A personagem é vítima de Juarez, vivido por Milhem Cortaz, em uma sequência que estabelece um dos principais conflitos da trama.

Divulgação Amaury Lorenzo e Regiane Alves





Conheça a história de "Por Você"

Ambientada no Rio de Janeiro, "Por Você" acompanha diferentes personagens cujas histórias se cruzam a partir de relações familiares, afetivas e profissionais. A trama aposta em conflitos contemporâneos e personagens de diferentes gerações para desenvolver histórias de amor, ambição, segredos e escolhas.

A morte de Juli funciona como um dos acontecimentos que impulsionam a narrativa e promete provocar consequências para os personagens ao longo dos capítulos.



