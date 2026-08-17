Reprodução/SBT Show do Milhão com Patrícia Abravanel

Na noite do último domingo (16), o Programa Silvio Santos, com Patricia Abravanel, exibiu mais uma edição do Show do Milhão. Um dos participantes da edição, André, chegou à pergunta que valia R$ 100 mil e contou com a ajuda dos universitários para tentar acertá-la.

A pergunta era: A milésima parte de 1 litro é 1 mililitro, que também corresponde a:

1) 1 metro cúbico

2) 1 decímetro cúbico

3) 1 centímetro cúbico

4) 1 milímetro cúbico

Ele contou com a ajuda dos universitários, que escolheram a alternativa 4, que estava errada. Com isso, o participante perdeu o prêmio de R$ 100 mil e levou para casa apenas R$ 40 mil.

"Nossa, que strike", disse Patrícia. "Mas, assim, caramba", pontuou a apresentadora. A resposta correta seria a alternativa 3: 1 centímetro cúbico.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o acontecido: "Minha mãe chama os universitários de 'Os indecisos'. Dois disseram 90% de certeza e a que não sabia completou com 10%. Assim não dá", disse um.

"É um desastre esses universitários! Educação Superior?", disse um segundo. "O problema aí era uma resposta muito óbvia numa pergunta de 100 mil, ou seja, não era para ser óbvia", comentou um terceiro.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021, esta última sob o comando de Celso Portiolli, antes de retornar definitivamente com Patricia Abravanel.

O programa voltou em 2024 como um quadro inédito dentro do Programa Silvio Santos, sob a apresentação de Patricia Abravanel. O retorno chegou a ser cogitado entre 2022 e 2023, mas não se concretizou na época devido a uma disputa judicial entre a Sony e o SBT, na qual a produtora acusava a emissora brasileira de plagiar o formato Who Wants to Be a Millionaire?, atualmente exibido no Domingão com Huck.

Desde o seu retorno, a atração garante bons índices de audiência para o SBT. Em diversas ocasiões, sob o comando de Patricia Abravanel, o quadro conquista a liderança contra a TV Globo e consolida a emissora na vice-liderança isolada na Grande São Paulo.



