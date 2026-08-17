Reprodução/SBT Cai as calças do Raul no SBT

Raul Gil participou do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel neste domingo (16), no SBT. No entanto, durante o Jogo das 3 Pistas, que contava com a participação de Rodrigo Bocardi, um momento chamou atenção na atração, arrancando risadas do público.

"Caiu as calças, igual ao Silvio Santos. Raul Gil, aconteceu o mesmo com o meu pai", soltou Patricia, rindo ao relembrar o que aconteceu com seu pai em 2012, quando o suspensório rompeu, fazendo com que a calça caísse no palco. "Você vê o que seu pai fez", disse Raul Gil.

"Por que só acontecem essas coisas aqui no Programa Silvio Santos?" É meu pai que puxou a sua calça! Ele falou: 'Não vai só comigo não, vai o Raul Gil também'", brincou Patrícia.

No entanto, Patrícia Abravanel destacou a coincidência de isso ter acontecido justo na gravação do especial de 45 anos do SBT.

"O microfone caiu com a calça", pontuou Raul. "Olha só isso, parece que foi combinado: a gente acabou de fazer uma vinheta dos 45 anos do SBT que tem o Silvinho com as calças caindo. Surreal", disse.





Nas redes sociais, o público comentou o ocorrido e destacou que Raul Gil ficou envergonhado pelas calças terem caído.

"Foi engraçado, mas fiquei com dó dele. Ele ficou completamente sem graça e com vergonha", disse um. "Vivi para ver ao vivo", comentou outra. "Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira", disse um terceiro.

CAIU AS CALÇAS DO RAUL GIL!

No mesmo palco em que Silvio Santos perdeu as calças em abril de 2012. 😂 Na semana de aniversário, mais um momento para ficar na história do SBT! #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/Q8L3DDlMkG— Luiz Ricardo (@excentricko) August 17, 2026





Trajetória de Raul Gil

Reprodução/TV Globo Raul Gil em participação no Domingão





Raul Gil é um apresentador de TV, cantor e compositor. Com mais de 60 anos de carreira, é um dos mais antigos apresentadores da TV no Brasil. Em sua trajetória, passou por diversas emissoras, consolidando-se como um dos ícones da televisão.

Fez muito sucesso nos anos 2000 na Record com o seu "Programa Raul Gil", conquistando sempre o primeiro lugar em audiência, batendo a TV Globo. No entanto, devido a uma reformulação no canal da Barra Funda, o apresentador deixou a Record e foi para a Band em 2007.

Em 2010, Raul Gil assina com o SBT e fica por 14 anos na emissora de Silvio Santos (1930-2024), batendo altos índices de audiência. Em dezembro de 2024, o comunicador anuncia sua demissão do SBT.