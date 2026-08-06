Reprodução/Internet SBT Cidades marcou 2,98 pontos na Grande São Paulo

O público da Grande São Paulo não sentiu falta de Rodrigo Bocardi -- ao menos é o que indicam os índices de audiência do SBT Cidades. Depois de uma estreia promissora para o histórico da faixa horária, mas ruim para um apresentador que dava picos de 15 pontos na faixa matinal da Globo, o novo jornalístico está com seus primeiros sinais de que não caiu no gosto dos telespectadores. Em 3 dias no ar, a atração não encontrou um piso de público e voltou a sofrer com a Band.

Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição desta quarta (5) domarcou 2,98 pontos de média em sua faixa horária completa, das 18h14 às 19h45. O índice é apenas 1 décimo maior que o registrado pelo Aqui Agora há uma semana, na sua última quarta-feira de exibição (e menor do que várias edições de seu antecessor neste dia da semana).

Apesar de ainda vencerem aem seu horário completo, Rodrigo Bocardi e Érica Reis estão cada vez mais minutos atrás da concorrente. A dupla foi a quarta escolha dos telespectadores da Grande São Paulo por 11 minutos em sua edição de estreia, na segunda-feira (3). No dia seguinte, na terça-feira (4), Joel Datena desbancou o SBT Cidades durante 14 minutos. Ontem, o novo telejornal já foi derrotado pelo Brasil Urgente durante 37 minutos não consecutivos.

Outros destaques

Além da multiplicação dos minutos fora do pódio, o SBT Cidades também não conseguiu segurar os números deixados por Sortilégio. Em sua última quarta-feira, a novela mexicana conquistou 3,29 pontos de média e, diferentemente de Bocardi e Érica, superou o Brasil Urgente em todos os minutos de exibição. Por sinal, o pico de audiência do telejornal recém-estreado, de 3,45 pontos, foi anotado justamente no seu primeiro minuto no ar.

A Sessão +SBT registrou 4,22 pontos, bateu recorde de audiência e permaneceu na vice-liderança durante dez minutos. Na Globo, Quem Ama Cuida alcançou 23,57 pontos de média e atingiu pico de 25,39. Já na RedeTV!, o Superpop marcou 0,79 ponto, superou a Band e obteve seu melhor resultado dos últimos dois meses.