O cantor Lucas, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, faleceu neste sábado (15) em Portugal. De acordo com informações da família, o músico sofreu um infarto durante a madrugada no apartamento onde morava. Ele seguia ativo na carreira e faria um show sábado à noite.
A família avisou que está trabalhando para providenciar o translado do corpo até o Brasil. Não existem informações sobre o velório e sepultamento do artista.
O falecimento ocorreu cinco anos depois da perda de Matheus, companheiro de Lucas nos palcos. O cantor faleceu em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Com a morte repentina, Lucas seguiu o projeto musical ao lado de Matheus Jr., filho do parceiro de dupla.
Naturais da cidade de Presidente Prudente, São Paulo, Lucas e Matheus fizeram uma carreira na Europa, passando a se apresentar com frequência no continente, chegando a conquistar uma grande base de fãs.
Nota de falecimento
A gravadora de Lucas publicou uma nota de pesar informando a morte do cantor sertanejo. No texto, foi evidenciado o quanto o cantor era querido pelo público e deixará saudades.
"É com enorme tristeza e profundo pesar que a Espacial comunica o falecimento de Lucas, da dupla Lucas & Matheus Junior
Lucas foi uma voz marcante e um artista muito querido pelo público, deixando na música uma história e um legado que jamais serão esquecidos.
Neste momento de profunda dor, a Espacial endereça as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas de profissão e a todos os que tiveram o privilégio de conhecer e acompanhar o seu percurso.
Obrigado por tudo, Lucas. Que descanses em paz".
Sucessos
Ao longo da jornada, a dupla lançou diversos discos e conquistou certificações como ouro, platina e discos de diamante. Entre os maiores hits estão "Porque Homem Não Chora", "Paciência", dentre outros sucessos.
Lucas seguiu na estrada mesmo com a morte do amigo. E seguiu cantando ao lado de Matheus Jr., mantendo o legado do companheiro de estrada, e continuou fazendo shows em Portugal e outros países do continente europeu.