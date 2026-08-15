Reprodução/TV Globo Adriana em Quem Ama Cuida

A novela "Quem Ama Cuida" segue dando bons índices de audiência para a TV Globo. O novelão escrito por Walcyr Carrasco vem garantindo ao canal carioca uma média satisfatória e a liderança isolada no horário.

Na última quinta-feira (13), mesmo enfrentando o jogo do Corinthians x Rosario pela Libertadores na TV paga (ESPN), o folhetim cravou uma excelente audiência consolidada de 24,6 pontos de média, mostrando a força da trama das nove. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Apesar da recuperação, a atração ainda busca alcançar o patamar de algumas antecessoras de peso. Na mesma altura de exibição, Renascer (2024) registrava uma média superior, na casa dos 26,5 pontos.





Comparação com outros sucessos

Reprodução/TV Globo Letícia Colin em Quem Ama Cuida





Para efeito de comparação, os maiores recordes recentes da faixa pertencem a Vale Tudo, de Manuela Dias 30,9 pontos, e a Três Graças, de Aguinaldo Silva 27,6 pontos.

Para a cúpula da emissora, a sequência de recordes semanais indica que a novela encontrou o tom ideal, reconectando o público com o estilo clássico e marcante de Walcyr Carrasco.

Com o avanço dos ganchos dramáticos e da linha de vingança contra os vilões da primeira fase, a expectativa da Globo é que o folhetim continue subindo nos índices e se encaminhe para a meta dos 30 pontos de média.

Sede de vingança

Adriana, vivida por Leticia Colin, vai para cima de todos que a prejudicaram e a fizeram ficar presa injustamente. Ulisses (Alexandre Borges) será o próximo alvo, entrando na mira devido aos seus interesses obscuros na herança de Arthur e por sua postura fria e indiferente durante todo o processo judicial.

Depois, será a vez de Tom (Allan Souza Lima). Alvo direto por sua participação ativa na condenação da fisioterapeuta, ele sofrerá as consequências de seus atos. Silvana (Belize Pombal) e Diná (Rosi Campos) surgem depois de Tom. Ambas também figuram na lista de investigações da protagonista, que promete não deixar nenhum detalhe passar despercebido.

Ela foi condenada de ter assassinadode Arthur Brandão, e passou seis anos presa injustamente após as falcatruas dos inimigos.