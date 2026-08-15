Reprodução/TV Globo Tony Ramos em Mulheres Apaixonadas

O ator Tony Ramos contou que nunca mandou fotos íntimas para a esposa, Lidiane Barbosa. Os dois estão casados há 56 anos. Em entrevista ao Fofocalizando, na última sexta-feira (14), o artista disse que não possui "esse perfil".

Questionado se já havia mandado nudes para sua esposa, ele respondeu: "Olha bem pra minha cara, rapaz", soltou o veterano.

Embora não seja adepto de enviar fotos íntimas para sua cônjuge, Tony afirmou que não faz nenhum juízo de valor e que cada um leva a vida como deseja.

"Na nossa época não havia celular ou internet. A intimidade guarde para você, né? Atenção, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Cada um é dono do seu corpo, da sua vontade, mas minha companheira e eu adoramos a privacidade, o lúdico, o silêncio e o afeto", completou.





Não quer perfil nas redes sociais

Reprodução/TV Globo Tony Ramos em Quem Ama Cuida





Ainda conversando sobre o mundo digital, o ator contratado da TV Globo afirmou que não pretende criar qualquer perfil em sua rede social. Assim, mantém sua vida profissional bastante reservada.

"Eu sou um homem que adora ler muito, de observar a vida, de ouvir meus grandes compositores, de dar tempo ao tempo, de viajar bastante com a Lidiane. Quantas viagens que poderiam entrar nesse tal de Instagram, essas coisas, que nem vocês nem sabem, a gente curte muito a vida de outra maneira, né?", disse.

"Não critico, não tem nada a ver. Cada um tem, obviamente, cada um pode ter a sua rede, mas eu não tenho perfil para isso, não tenho vontade, não tenho... Não tem nada a ver comigo. Então, acho que é muito pouco provável que vocês vejam uma rede social minha", finalizou.

Trajetória de Tony Ramos

Reprodução/TV Globo Tony Ramos em Quem Ama Cuida





Antônio de Carvalho Barbosa, conhecido nacionalmente como Tony Ramos, nasceu em 1948, no Paraná, e começou a carreira artística nos anos 1960 na TV Tupi. Foi contratado pela TV Globo em 1977, tornando-se um dos maiores atores do Brasil.

Ele acumula mais de 50 novelas, além de forte atuação no cinema e teatro. Ele construiu uma carreira única, pautada na disciplina, muita técnica, versatilidade e um carisma que contagia os fãs, o que o fez se tornar um dos artistas mais queridos do país.