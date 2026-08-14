Reprodução/Instagram/@cesaryukio Vencedor do MasterChef César Yukio

César Yukio, de 37 anos, contou em suas redes sociais que foi internado às pressas após desconfiar de um ponto no olho. Ele foi diagnosticado com celulite pós-septal. Vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, ele disse que a infecção bacteriana estava avançando em direção ao cérebro.

"Eu quase fui de 'arrasta '. Achei que isso aqui era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois, eu estava internado, tomando antibiótico na veia. Começou como um pontinho branco na parte interna da pálpebra. Pensei que fosse terçol... Ele estourou e eu achei que o problema tivesse acabado", disse.

No entanto, a situação acabou piorando bastante: "Só que meu olho começou a ficar muito vermelho e senti como se tivesse um monte de grão de areia. E o mais curioso é que a minha visão estava normal, não tinha sensibilidade à luz, conseguia ler normalmente. Foi muito fácil pensar: 'É uma irritação e daqui a pouco passa'", relatou.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Yukio mostrou uma bolinha na parte interna do olho, que acabou deixando o globo ocular extremamente vermelho. Foi aí que acendeu o alerta para o vencedor do MasterChef Brasil.

"O inchaço começou a evoluir muito rápido... Começou na quinta-feira passada e, no sábado, eu já estava tendo que me internar", afirmou.

"Essa infecção já tinha ultrapassado o olho e estava indo para o cérebro. Eu tive que correr para o tratamento porque eu poderia perder a visão, poderia virar meningite ou eu poderia ir de arrasta. Precisei ficar internado, tomar antibiótico direto na veia", pontuou.

Às vezes, por fora parece pequeno, mas por dentro pode ser muito mais sério. Quando alguma coisa no seu corpo estiver piorando rápido, não ignore, procure ajuda. Seu corpo dá sinais. César Yukio





César recebeu alta hospitalar após uma semana internado e revelou que estava bem e resolveu gravar o vídeo para alertar seus seguidores.



O que é uma celulite pós-septal?

É uma infecção bacteriana gravíssima que atinge os tecidos profundos ao redor do olho, na região atrás do septo orbitário. As causas mais comuns estão relacionadas a problemas na face, como sinusite, propagação de infecções dentárias e traumas locais.

É necessário buscar atendimento médico caso a pessoa sinta fortes dores ao movimentar os olhos, dificuldade para abri-los, visão turva ou inchaço intenso na região da pálpebra.

Para o tratamento, em casos complexos, pode ocorrer a formação de abscessos. Nesse caso, pode ser necessária uma drenagem cirúrgica para proteger a visão.





