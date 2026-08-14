Divulgação Luciana Gimenez e Leo Dias

As decisões da TV Band de colocar no ar Leo Dias e Luciana Gimenez, com programas à noite durante a semana, vão encontrar um problema de estrutura.

Não é estrutura de estúdio, não. É estrutura de criação. Não existe criação na TV Band. E isto vai afetar os programas do Leo Dias e da Luciana Gimenez.

No horário das dez da noite, na quarta, quinta ou sexta-feira, vai dar, no máximo, 1 ponto de Ibope, e se der.

A Luciana vai fazer mais do mesmo, e o Leo vai fazer um programa sem carisma, igual ao que ele faz à tarde.

Mas tudo o que vai acontecer é uma criação do diretor artístico, Guilhermo, que não tem noção do que seja a TV aberta, e a criatividade ele deixou bem escondida em Buenos Aires.

Eu não vou fazer apostas porque isso é especialidade do patrocinador do Leo Dias.





Eu apenas mostro o que acontece e o motivo pelo qual acontece.

E não adianta pôr a culpa no Missionário RR, porque o programa dele dá Ibope baixo porque, na RedeTV!, Sonia Abrão pega com nenhum Ibope e dá Ibope.

Os programas devem entrar em outubro. Eu penso ser uma coisa absurda esperar até outubro para pôr no ar, se setembro é logo ali.

Mas este pessoal — eu digo desde o presidente da TV até o pessoal da produção, passando pela direção artística — gosta de demorar para fazer as coisas para dizer que está fazendo.

Na TV Band, a preparação de um programa demora mais do que a constatação de que ele é um programa de baixo Ibope.