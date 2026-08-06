Reprodução/Record Reinaldo Gottino auxilia trabalhadores ao vivo

O apresentador Reinaldo Gottino ficou bastante emocionado com a situação de alguns trabalhadores na greve dos trens de São Paulo. No Cidade Alerta da última quarta-feira (5), o jornalista chegou a pagar corridas no aplicativo para que eles chegassem mais cedo em suas residências.

A atração da Record falava sobre a demora dos passageiros em pegarem o ônibus, que ficaram lotados nos momentos em que os trens não estavam operando. Foi a situação de dona Maria Cícera, de 52 anos. Ela, que trabalha no setor de limpeza de um hospital, afirmou que estava fora de casa desde madrugada.

"Que loucura a pessoa chegar em casa às dez ou onze da noite. É o tempo de comer alguma coisa, tomar um banho e vai fazer o quê? Não há tempo suficiente para fazer mais nada. Quer dar uma namoradinha, assistir a uma televisão, ler um livro? Não dá tempo, porque às três da manhã o cara tem que estar de pé de novo", pontuou o apresentador.





No entanto, ele pediu para sua produção e ao repórter André Azeredo que providenciassem ao vivo uma volta para os três entrevistados do Cidade Alerta.

Reprodução/TV Record Reinaldo Gottino na Record





"Natália, não três pessoas; o André vai pegar o endereço. Faz isso, faz acontecer esse transporte. Estou no ar e não consigo fazer. Eles vão para casa de carro de aplicativo para descansar um pouquinho. André combina com a Natália ali", disse o apresentador.

Reinaldo chegou a pensar que o preço dos transportes por aplicativos estaria mais caro, devido à superlotação.

Andrézão, vai lá resolver essa parada dos três pra mim, por favor. O Lombardi vai me ajudar nessa aqui, vamos meiar. Quanto vai dar, eu não sei, porque os caras estão enfiando a faca; é R$ 100, R$ 150 uma. Reinaldo Gottino





A greve

Deflagrada na última terça-feira (4), a greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, chegou ao fim na quarta-feira (5) após uma assembleia. Linhas como 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade voltaram à normalidade.

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De acordo com o Sindicato dos Ferroviários, a proposta apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) foi aprovada por 131 votos a favor. O governo do Estado, então, irá enviar um projeto de lei para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com o objetivo de assegurar os empregos dos trabalhadores da empresa estatal, que também discordam do processo de concessão das linhas para a iniciativa privada.