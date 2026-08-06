Reprodução/Instagram Ivete Sangalo ao lado da família e do namorado

Ivete Sangalo, 54, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento ao longo desta semana ao aparecer em novos registros ao lado da família e do namorado, Tiago Maia. O casal foi visto ao lado de parentes durante um passeio de barco em Cannes, onde curte as férias na França.

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Na imagem, registrada na Riviera Francesa, a cantora aparece acompanhada da irmã, Cynthia Sangalo, dos sobrinhos, e do companheiro, o produtor musical com quem estava abraçada.

Além desses momentos mais tranquilos, a viagem também contou com uma festa para lá de especial comandada pelo DJ brasileiro MOCHAKK no conhecido Club 55, em Saint-Tropez, na Côte d’Azur, na última sexta-feira (31).





Vivendo um momento mais calmo, a artista engatou o relacionamento com Tiago no início deste ano. Os dois se conheceram durante o trabalho, já que o empresário catarinense é sócio da produtora responsável pela execução da turnê "Clareou".

Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e Tiago Maia estariam vivendo um romance





Vale destacar que Ivete Sangalo anunciou a separação de Daniel Cady, com quem era casada desde 2011, em novembro do ano passado. Juntos, a cantora e o nutricionista tiveram três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

Quem é Tiago Maia?

Natural de Florianópolis, Tiago prefere ficar fora dos holofotes e mantém um perfil privado no Instagram, onde conta com pouco mais de 18 mil seguidores. Assim como Ivete Sangalo, ele teve um casamento de 15 anos e é pai de dois filhos.

Nos negócios, ele é um dos responsáveis pela produtora Super Sounds, empresa que atua na organização de shows e turnês no setor de entretenimento, e está diretamente ligado ao projeto "Clareou", iniciativa musical de Ivete voltada ao samba e ao pagode.

Reprodução/Instagram Tiago Maia gosta de levar vida discreta





Além disso, sua trajetória também inclui passagens por outros setores, como editoras e empresas de transporte aéreo. Ainda que seja relativamente novo no entretenimento, sua carreira é consolidada na área de negócios.

O novo affair da cantora acumula passagens por diferentes setores e já atuou como executivo de contas na Trip Editora, além de ter ocupado cargos de gestão em empresas como Latam e RBS. Também foi CEO do Grupo Novo Brasil.



