Reprodução/Internet Cássio Gabus Mendes deixará o elenco da novela da Globo

Cássio Gabus Mendes deixará o elenco de A Nobreza do Amor nos próximos capítulos da novela das seis da Globo. O intérprete de Coronel Casemiro Bonafé terá o personagem retirado da história por meio de uma morte, prevista para ocorrer mais adiante na trama.

Além da despedida de, a novela ganhará um novo reforço no elenco. Taís Araújo entrará na história para interpretar uma rainha africana, personagem que terá papel importante na luta de Alika, vivida por Duda Santos, contra o vilão Jendal, interpretado por Lázaro Ramos. A informação é do O Globo.

Na sequência da trama, Jendal descobrirá o paradeiro de Alika e conseguirá capturá-la. A jovem será levada de volta para Batanga, onde a nova personagem de Taís Araujo entrará em cena para ajudá-la no confronto contra o antagonista. A saída de Cássio Gabus Mendes marca o encerramento do arco de Coronel Casemiro Bonafé. Embora o ator deixe a produção nos próximos capítulos, a morte do personagem será exibida posteriormente, conforme o desenvolvimento da narrativa.

História de A Nobreza do Amor

estreou na televisão em Elas por Elas (1982) e construiu uma carreira com participações em novelas como Ti Ti Ti (1985), Brega & Chique (1987), Tieta (1989), Meu Bem, Meu Mal (1990), Tropicaliente (1994), Explode Coração (1995), A Indomada (1997) e Terra Nostra (1999). Em 2024, o ator encerrou seu contrato fixo com a Globo.

O reino fictício de Batanga, abrigo de grandes riquezas naturais como o tungstênio e localizado na costa ocidental da África, foi liberto dos colonizadores portugueses no final do século XIX, graças aos esforços do rei e rainha Cayman II (Welket Bunguê) e Niara (Erika Januza), junto ao homem de confiança do casal, Jendal (Lázaro Ramos), que se tornou primeiro-ministro do país.

Da união entre Cayman e Niara nasceu a princesa Alika (Duda Santos), cujo nome significa “a mais bela entre as belas”. Porém, mesmo em tempos de paz, uma profecia dos oráculos Oruka (Vado) e Chinua (Hilton Cobra), alertando sobre o fim da dinastia real, faz com que Alika seja prometida em casamento ainda criança a Jendal, em uma tentativa de garantir a segurança da princesa.

Na década de 1920, Alika, agora crescida, se recusa a casar-se com Jendal, além de atrapalhar seus planos de conquista de poder, convencendo seus pais a firmarem um acordo comercial com os turcos, representados pelo paxá Soliman (Marco Ricca), e seu filho Omar (Rodrigo Simas), que se encanta por Alika.

Jendal, contrariado por ter seu acordo pela exploração do tungstênio com os ingleses ameaçado, trama um golpe de estado com estes e consegue assumir o trono, ordenando à princesa que se case com ele em troca da vida de seus pais. O casamento é realizado, mas não consumado, graças a Omar, que organiza a fuga da família real.