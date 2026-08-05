Reprodução X Ana Maria Braga





Ana Maria Braga não conseguiu segurar as lágrimas durante o encerramento do Mais Você desta quarta-feira (5). A apresentadora, de 77 anos, prestou uma homenagem ao amigo Rafael Scucato, que morreu na última terça-feira (4) após um acidente de moto em Goiás.

Visivelmente abalada, Ana Maria interrompeu o programa para dedicar algumas palavras à família do amigo.

"Antes de encerrar, eu queria deixar um carinho especial para a família do Rafael", disse, com a voz embargada.

nossa Namaria emocionada falando sobre a partida de Rafael, seu grande amigo 🤍 #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/KVE87wzKGl — TV Globo (@tvglobo) August 5, 2026





A apresentadora contou que conheceu Rafael no Rio de Janeiro e fazia parte de sua vida há quase duas décadas.

"Precisava de ajuda com tecnologia, era com ele. Sempre foi, a vida inteira, há quase 20 anos. Era amizade de verdade. Ele frequentava a minha casa e era uma pessoa incrível", afirmou, emocionada.

Sem conseguir conter as lágrimas, Ana Maria enviou uma mensagem de apoio à esposa e aos familiares de Rafael.





"Eu queria muito mandar um beijo grande para a esposa dele, a Ana, para a Sofia e para toda a família dele, que mora no Rio de Janeiro. O Rafael vai fazer muita falta, não apenas pelo profissional que era, mas pelo amigo que sempre foi. Um grande cara", declarou.

Após a homenagem, a apresentadora encerrou a edição do Mais Você em silêncio.

Reprodução X Ana Maria Braga e Rafael





O acidente

Rafael Scucato era genro da deputada federal Magda Mofatto (PL) e morreu após sofrer um acidente de moto na BR-153, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo as primeiras informações, ele caiu da motocicleta e acabou sendo atropelado por um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades.