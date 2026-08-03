Reprodução/Internet Luis Fabiano deixou a ESPN para disputar as eleições

Luis Fabiano não integra mais a equipe da ESPN. O ex-atacante da Seleção Brasileira encerrou seu vínculo com o canal esportivo no início de julho para se dedicar à candidatura a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. Filiado ao MDB, ele deixou a emissora para cumprir as exigências previstas na legislação eleitoral para candidatos a cargos públicos.

Pelas regras eleitorais, candidatos ficam impedidos de apresentar ou comentar programas de rádio e televisão a partir de 1º de julho. A saída ocorreu dentro do prazo estabelecido pela legislação. Conhecido como Fabuloso, Luis Fabiano chegou à ESPN pouco antes da Copa do Mundo de 2022 e passou a integrar atrações como o programa Resenha.

Ex-atacante acumulou títulos no Brasil e no exterior

A despedida marca o fim de uma passagem de quase quatro anos pela televisão. No período, o ex-centroavante levou ao público a experiência adquirida nos gramados ao longo de uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional.

Antes de atuar como comentarista, Luis Fabiano construiu uma longa trajetória marcada por títulos e identificação com o São Paulo. No clube paulista, o ex-atleta conquistou a Copa Sul-Americana (2012). Também defendeu Ponte Preta e Vasco durante a carreira.

Na Europa, Luis Fabiano foi campeão mundial pelo Porto e conquistou duas edições da Liga Europa e da Copa do Rei pelo Sevilla. Pela Seleção Brasileira, o ex-jogador venceu a Copa América de 2004, a Copa das Confederações de 2009 e foi o centroavante titular da equipe na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Agora, ele direciona sua atuação para a disputa de uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Aposentadoria do futebol em 2021

O ex-atleta anunciou sua aposentadoria do futebol em 2021 e afirmou que lutou muito contra o próprio corpo. "Chegou a hora. Nos últimos quatro anos, lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Lutei até o final, mas essa batalha eu não venci. As dores e circunstâncias não me permitiram voltar do jeito que eu imaginava. Mas o tempo me fez refletir muito e hoje vejo que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer", disse o ex-jogador.