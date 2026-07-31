Reprodução/Band Adriana Araújo no Jornal da Band

O Jornal da Band voltou a perder para o SBT na última quinta-feira (30). A atração apresentada por Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, que nas últimas semanas vinha conseguindo uma vantagem considerável sobre sua rival, voltou a perder para o canal da Anhanguera.

A Band tem tido uma vantagem em cima do SBT, principalmente com o início do Brasil Urgente local e rede, com Joel Datena. No entanto, mesmo com esse reforço, a estação do Morumbi não venceu a TV dos Abravanel.

De acordo com dados obtidos pela reportagem do iG, o jornalístico da Bandeirantes registrou 2,7 de média. No mesmo horário, a Globo seguiu líder com 20,4 pontos, a Record faturou a vice, pontuando 7,4, e o SBT abocanhou o terceiro, marcando 3,1 na faixa. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

A média evidencia que as duas televisões estão empenhadas a concorrerem fortemente. A TV dos Saad busca consolidar o terceiro lugar, o que já é um grande feito, e o SBT visa parar de ver a Band no retrovisor e passar a incomodar a Record.





SBT Brasil volta a vencer a Band

Reprodução/SBT SBT Brasil com César Filho





O SBT Brasil, principal jornal da televisão criada por Silvio Santos (1930-2024), teve um alívio na competição por números. A atração vinha sofrendo nas mãos da TV Bandeirantes e de suas atrações, muitas vezes perdendo o terceiro lugar.

O noticioso de César Filho "respirou" na média ao receber audiência da Copa do Mundo de 2026, e chegou a ter picos de 11,0 pontos. Porém, com o fim do mundial, o programa precisou se reinventar para voltar a ser competitivo no Ibope.

O iG foi atrás dos números da última quinta-feira (30). O SBT registrou 3,3 de desempenho. No mesmo horário, a Globo foi líder com 20,5 pontos, a Record, vice, marcou 8,8 e a Band registrou 2,3 de média. Ainda de acordo com dados obtidos, o pico foi de 3,8.

O SBT passou a apostar em César Filho sozinho na bancada, com o objetivo de priorizar entrevistas exclusivas e fazer da espontaneidade o principal diferencial da atração. No entanto, o novo formato ainda não foi suficiente para aproximar a emissora da audiência da Record.