Reprodução/SBT Thiago Gardinalli deixa o SBT

Uma grande dança das cadeiras ocorreu no jornalismo do SBT. O canal da Anhanguera anunciou, na manhã desta quinta-feira (30), que Thiago Gardinali não faz mais parte do seu time de contratados.

Em comunicado enviado à imprensa, a emissora da família Abravanel apenas informou que o jornalista trouxe brilho ao time "com energia e credibilidade, o nosso muito obrigado".

Gardinali se tornou reconhecido nacionalmente no Balanço Geral, da TV Record, em São Paulo. Contratado pelo canal de Silvio Santos (1930-2024) em 2026, o profissional ficou à frente da formatação do "Se Liga, Brasil", que vai ao ar diariamente das 6h00 às 8h30. O noticiário sempre conquistava a vice-liderança na capital paulista.

A partir de segunda-feira (3), Darlisson Dutra assume a atração. Contratado da casa, ele estará no novo tempo do matinal, descrito pela emissora como "mais dinâmico e próximo do público". A mudança faz parte de uma reformulação que o SBT vem realizando em seus telejornais. O canal ainda enfatiza que as alterações fazem parte da cobertura das eleições.

Quem é Thiago Gardinali?

Thiago Gardinali é um jornalista, repórter e apresentador brasileiro com mais de 30 anos de carreira no rádio e na televisão. Com uma trajetória marcada por grandes coberturas internacionais e passagens pelas principais emissoras do país. Em seu último trabalho, ele apresentava o Se Liga, Brasil, do SBT.

Gardinali passou pela RedeTV!, CNT, Rede Vida e Record. Na emissora da Barra Funda, ele comandou o Balanço Geral do período da manhã. Também foi âncora da Jovem Pan por dez anos.

O jornalista cobriu grandes acontecimentos internacionais e já esteve no Iraque (em Bagdá), trabalhou nas Olimpíadas da China e na Copa do Mundo na África do Sul.

Dança das Cadeiras

O Primeiro Impacto segue com Marcão do Povo. Com a ida de Darlisson Dutra para o Se Liga, Brasil, Daniele Brandi fica com a edição regional do Primeiro Impacto, às 11h30, ao lado de Felipeh Campos e Ariany Rollim.

Está chegando o SBT Cidades, que é uma parceria da estação com o canal de Bocardi, o Boca TV. A proposta do telejornal é sair do estúdio e fazer matérias em contato direto com a população nas ruas, dando ênfase às necessidades do povo.

Exibida de segunda a sexta-feira, a atração terá matérias ao vivo e um jornalismo perto das pessoas. Os 30 minutos finais da atração serão retransmitidos em rede.



