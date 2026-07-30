Reprodução/Instagram Erika Januza fala sobre término com Arlindinho

Erika Januza voltou a chamar a atenção dos internautas poucos dias após confirmar o fim do namoro com Arlindinho . Sincera, a atriz da TV Globo falou pela primeira vez sobre o assunto que repercutiu nas redes sociais durante uma conversa reveladora no Saia Justa, do GNT.

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A intérprete e o músico assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2025, e o namoro chegou ao fim após a divulgação de imagens que mostram o cantor deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro acompanhado por duas mulheres.

Ao participar do Saia Justa, que foi ao ar na última quarta-feira (29), a famosa abriu o coração e falou sobre os seus sentimentos. Em seu ponto de vista, Erika Januza explicou que encara o momento como um processo de luto.





“Na vida existem vários tipos de luto: se mudar de cidade, se mudar de país, terminar um relacionamento, perder uma pessoa e nunca mais poder encontrá-la, sofrer uma traição... São tipos de luto diferentes, em escalas diferentes, mas todos eles mexem com o nosso emocional de um lugar, de algo que estava existindo e deixou de existir”, pontuou.

Na sequência, a atriz ainda disse que a situação transformou sua vida em um caos. “Não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha”, acrescentou.

Erika também destacou que não se arrepende da forma como viveu a história ao lado do cantor, embora as coisas não tenham terminado como ela imaginou. “Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa", refletiu.

Reprodução/Instagram Erika Januza fala sobre término com Arlindinho





“Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar. Cada um dá o que tem”, disse a famosa, que chegou a definir a atitude do ex-namorado como “irresponsabilidade emocional”.

Ela também relembrou como recebeu a notícia da traição. Segundo a atriz, tudo parecia caminhar bem até que foi surpreendida pelas imagens divulgadas. “Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente, você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão”, afirmou.

Reprodução/Instagram Arlindinho e Erika Januza





Erika Januza reage após traição

Vale destacar que, na terça-feira (28), antes de sua participação no programa, a atriz já havia se manifestado por meio das redes sociais. Nos Stories, ela contou que passou alguns dias afastada da internet porque estava com a família e agradeceu o apoio que recebeu desde que o caso ganhou repercussão.

"Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, estou aqui emergindo, indo trabalhar. Porque Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo ali encontrar minha rainha Niara [sua personagem na novela A Nobreza do Amor]", declarou a artista.

Reprodução/Instagram Arlindinho e Erika Januza





"Amanhã tem Saia Justa ao vivo e estou passando para agradecer a cada pessoa que parou um tempinho da sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Obrigada a todo mundo. Foi e está sendo muito importante", afirmou.

No dia seguinte, Arlindinho se pronunciou sobre o caso. Em um comunicado, o cantor pediu desculpas à ex-companheira e reafirmou a própria responsabilidade pelos acontecimentos. “Eu sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade deaprender com isso”, declarou.



