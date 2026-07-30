Reprodução/Internet Record definiu a data do debate presidencial de 2026

A Record definiu a data do debate entre os candidatos à Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2026. O encontro acontecerá no dia 27 de setembro, às 22h, e terá mediação de Eduardo Ribeiro, apresentador do Jornal da Record. A emissora também já estabeleceu o formato para uma eventual segunda rodada da disputa.

A programação eleitoral ainda prevê debates entre os candidatos aos governos estaduais no dia 21 de setembro, às 13h. Reinaldo Gottino comandará o encontro em São Paulo, enquanto Mariana Godoy ficará responsável pelo debate no Rio de Janeiro. As informações foram publicadas pelo portal Leo Dias.

Caso a disputa presidencial siga para o segundo turno, a Record promoverá um novo debate entre os dois candidatos mais votados em 18 de outubro. Nos estados que também tiverem nova votação para governador, a emissora realizará outro encontro no dia 12 de outubro, mantendo o mesmo modelo de cobertura eleitoral.

Pesquisa mostra cenário eleitoral

Entre os nomes apontados como possíveis candidatos à Presidência aparecem Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Joaquim Barbosa (DC), Edmilson Costa (PCB), Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Heró Bezerra (PRTB).

Carreira Eduardo Ribeiro

A pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (24) mostra Lula com 40% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. O levantamento também indica rejeição de 48% ao senador e de 46% ao atual presidente. Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

Formado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Eduardo Ribeiro iniciou a carreira na Rádio Clube, em 1998, e passou pela CBN Curitiba e pela Band, onde atuou como repórter e apresentador eventual dos telejornais, além de realizar coberturas internacionais na Colômbia e no Haiti.

Em 2007, ingressou na Record News para comandar o Record News Brasil e, posteriormente, apresentou o Link Brasil. Desde 2012, integra a equipe de jornalismo da Record, participando das principais coberturas nacionais. Foi âncora do Domingo Espetacular a partir de 2019, apresentou o Fala Brasil até 2025 e, desde junho daquele ano, é o apresentador titular do Jornal da Record.