Reprodução/X Cachorrinha é um dos destaques da novela

A teledramaturgia brasileira ganhou uma nova estrela de quatro patas. Desde que estreou na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, a cachorrinha Meg tem conquistado o coração do público. Na trama, ela interpreta Maria Antonieta, a companheira inseparável da vilã Pilar, personagem vivida por Isabel Teixeira.

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A entrada da pet na história aconteceu logo após uma importante passagem de tempo na novela de Walcyr Carrasco. Na ocasião, Pilar herda a fortuna de Arthur (interpretado por Antonio Fagundes) e passa a exibir uma estética completamente renovada e sofisticada, sempre desfilando ao lado da fiel escudeira canina.





Se na ficção a dupla chama atenção pela sintonia, na vida real Meg também se destaca por uma característica genética bastante rara: ela é albina. De acordo com a tutora de Meg, Mariana Brandão, a condição exige uma rotina de cuidados redobrados para garantir o bem-estar do animal, incluindo o uso de roupas, proteção para os pelos longos e, em momentos de maior exposição, óculos escuros para protegê-la da forte luminosidade.

"Ela sempre ganhou muitas roupas, sempre gostou. É da personalidade dela. Ela ama uma roupinha, um acessório, um laço e não tira. Pelo contrário, ela reclama para tirar", revelou Mariana em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Impacto da novela

Antes de brilhar nos estúdios da Globo, Meg já acumulava experiência no mundo artístico como modelo. O animal foi descoberto por uma agência especializada após fazer sucesso e ganhar destaque nas redes sociais. O impacto de sua participação em Quem Ama Cuida foi imediato: desde a primeira aparição na novela, o perfil oficial da pet no Instagram disparou, saltando de cerca de 2,5 mil para mais de 11 mil seguidores.

Segundo a equipe da Patinhas Produções Artísticas, o temperamento dócil foi o grande diferencial para que a produção escolhesse o animal. O jeito tranquilo e carinhoso de Meg conquistou a direção logo de cara. "Quando a Amora viu a Meg, já a achou linda, ficou apaixonada", contou a tutora.