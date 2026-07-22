Reprodução/TV Globo Luciano Huck no Domingão

O Domingão com Huck passará por uma forte mudança em sua estrutura. Após mais de 15 anos trabalhando na Globo, Hélio Vargas deixará a direção artística da atração comandada por Luciano Huck. O canal carioca também alterou a direção-geral do produto.

O contrato do profissional será encerrado no fim de julho de 2026, e a saída de Hélio da direção ocorreu de forma amigável com a emissora. Trata-se de uma mudança inédita no projeto, que é um dos principais produtos do entretenimento da Globo.

Clarissa assumirá a direção artística do Domingão com Huck. Ela atuava como diretora-geral do programa e agora comandará a nova área da atração, exibida nas tardes de domingo da Globo.

A mudança elenca uma nova etapa do programa de Luciano Huck, que comanda a atração desde 2021, quando Faustão deixou a Globo.

Nova direção no Domingão

A direção-geral agora passará a ser dividida por Daniel Faria e Barbara Maia. A mudança faz parte de uma transição que havia sido desenhada há meses. De acordo com a coluna Play, tudo ocorreu de forma gradual.

Hélio Vargas se despediu da equipe durante a última edição ao vivo do Domingão. Além de ter deixado três programas gravados para as férias do marido de Angélica.

A primeira edição ao vivo, com tudo novo, ocorrerá em 16 de agosto, quando estreia mais uma temporada da Dança dos Famosos, principal quadro da atração. De sucesso do Domingão, o quadro ocupa bom tempo das edições do programa e ainda não teve seus participantes revelados.

Trajetória de Hélio Vargas

Reprodução/João Miguel/TV Globo Hélio Vargas e Luciano Huck

Antes de chegar para comandar um dos principais produtos da TV Globo, Hélio Vargas era diretor artístico e de programação da Band. Na época, foi contratado exclusivamente para dirigir o Domingão do Faustão e deixou a emissora do Morumbi após uma longa trajetória.

Em entrevista à Folha, o profissional comentou sobre sua contratação pela emissora carioca: "Passo a ter um diretor experiente entre os jovens que tenho no programa", disse.

Hélio também passou pelo SBT e dirigiu artistas como Hebe Camargo (1929-2012), com quem manteve uma parceria durante anos.



