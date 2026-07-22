Patrícia Poeta mostrando trem na China
Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta mostrando trem na China

A apresentadora  Patrícia Poeta  está ausente de seu programa matinal, o Encontro. A veterana está curtindo suas férias na China e tem mostrado curiosidades do país oriental em vídeos enviados à atração global.

Enquanto desfruta do descanso, Patrícia foi substituída por Valéria Almeida e Talitha Morete. Ela aproveitou para falar sobre sua passagem por Chongqing, na China, considerada uma das maiores metrópoles do planeta.

"Ao contrário de outras cidades chinesas, ela não é plana, não tem para onde crescer dos lados e, por isso, os prédios são cada vez mais altos. Tem prédios de 78 andares. E lá, ó, fica o trem, que vai passar no meio do prédio", enfatizou a apresentadora. "E disse que quem mora em cima não tem problema com barulho, não", pontuou.

Patrícia mostrou um dos trens mais famosos do planeta, justamente por passar por dentro de um edifício. O local acabou virando um ponto turístico.

Patrícia Poeta
Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta "come" trem na China


Ela também fez uma brincadeira bem famosa do local. Aproveitou para ficar bem posicionada e abriu a boca, criando uma ilusão de "comer o trem", que estava passando pelos prédios logo atrás.


Que trem é esse?

No mundo todo rodam imagens de um trem atravessando um edifício. O fato mostrado por Patrícia Poeta se trata de uma linha que existe há quase 20 anos na cidade de Chongqing, quarta maior da China.

Trem na China exibido no Encontro
Reprodução/TV Globo
Trem na China exibido no Encontro


Essa construção ainda abriga a estação Liziba, que se tornou um ponto turístico na metrópole. A estação, que funciona desde 2006, ocupa do sexto ao oitavo lugar do edifício de 19 andares, com uma super estrutura de máquinas de vendas de alimentos, banheiros, bilheterias e plataforma de viagem. É reconhecido hoje como um patrimônio do país asiático.

Ela está provando tudo

Em seu passeio, a apresentadora decidiu fazer um tour também pelas iguarias chinesas. Patrícia experimentou algumas carnes típicas do país e chegou a explicar que eles colocam uma camada de gordura no meio do espetinho para dar aquele toque especial.

Patrícia Poeta come carne na China
Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta come carne na China


Para o acompanhamento da carne, foi servido um pão com gergelim, a fim de trazer um novo contraste de sabores ao prato.

O frango tem gergelim; eles colocam mel e também uma pimentinha. É um dos pratos mais populares entre as crianças, elas amam", explicou, antes de elogiar: É uma bela combinação, gostei. Patrícia Poeta


Patrícia Poeta de férias

A apresentadora Patrícia Poeta está de férias de sua atração na Globo, o Encontro. A famosa entrou de recesso do programa desde do dia 10 de julho.

Durante o matinal ao vivo, Patrícia deu um recado aos telespectadores: "Aliás, eu tenho um recadinho. Hoje eu saio de férias, por uns diazinhos, vou dar uma descansada básica", disse ela ao seu público.

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