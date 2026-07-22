Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta mostrando trem na China

A apresentadora Patrícia Poeta está ausente de seu programa matinal, o Encontro. A veterana está curtindo suas férias na China e tem mostrado curiosidades do país oriental em vídeos enviados à atração global.

Enquanto desfruta do descanso, Patrícia foi substituída por Valéria Almeida e Talitha Morete. Ela aproveitou para falar sobre sua passagem por Chongqing, na China, considerada uma das maiores metrópoles do planeta.

"Ao contrário de outras cidades chinesas, ela não é plana, não tem para onde crescer dos lados e, por isso, os prédios são cada vez mais altos. Tem prédios de 78 andares. E lá, ó, fica o trem, que vai passar no meio do prédio", enfatizou a apresentadora. "E disse que quem mora em cima não tem problema com barulho, não", pontuou.

Patrícia mostrou um dos trens mais famosos do planeta, justamente por passar por dentro de um edifício. O local acabou virando um ponto turístico.



Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta "come" trem na China





Ela também fez uma brincadeira bem famosa do local. Aproveitou para ficar bem posicionada e abriu a boca, criando uma ilusão de "comer o trem", que estava passando pelos prédios logo atrás.





Que trem é esse?

No mundo todo rodam imagens de um trem atravessando um edifício. O fato mostrado por Patrícia Poeta se trata de uma linha que existe há quase 20 anos na cidade de Chongqing, quarta maior da China.

Reprodução/TV Globo Trem na China exibido no Encontro





Essa construção ainda abriga a estação Liziba, que se tornou um ponto turístico na metrópole. A estação, que funciona desde 2006, ocupa do sexto ao oitavo lugar do edifício de 19 andares, com uma super estrutura de máquinas de vendas de alimentos, banheiros, bilheterias e plataforma de viagem. É reconhecido hoje como um patrimônio do país asiático.

Ela está provando tudo

Em seu passeio, a apresentadora decidiu fazer um tour também pelas iguarias chinesas. Patrícia experimentou algumas carnes típicas do país e chegou a explicar que eles colocam uma camada de gordura no meio do espetinho para dar aquele toque especial.

Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta come carne na China





Para o acompanhamento da carne, foi servido um pão com gergelim, a fim de trazer um novo contraste de sabores ao prato.

O frango tem gergelim; eles colocam mel e também uma pimentinha. É um dos pratos mais populares entre as crianças, elas amam", explicou, antes de elogiar: É uma bela combinação, gostei. Patrícia Poeta





Patrícia Poeta de férias

A apresentadora Patrícia Poeta está de férias de sua atração na Globo, o Encontro. A famosa entrou de recesso do programa desde do dia 10 de julho.

Durante o matinal ao vivo, Patrícia deu um recado aos telespectadores: "Aliás, eu tenho um recadinho. Hoje eu saio de férias, por uns diazinhos, vou dar uma descansada básica", disse ela ao seu público.