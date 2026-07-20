Reprodução/Internet Jornal da Band retomou o terceiro lugar semanal de audiência

O Jornal da Band voltou ao local que melhor conhece neste ano: a terceira colocação de audiência. Depois de um mês atípico, marcado por diversos confrontos com partidas da Copa do Mundo, o noticioso retomou o posto no pódio de ibope da Grande São Paulo, mesmo antes do término do campeonato, que chegou ao fim apenas no domingo (19). Entre os dias 13 e 17 de julho, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue desbancaram o SBT na média semanal.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Jornal da Band anotou 3,0 pontos de média na última semana da primeira quinzena de julho, número 7% maior que o obtido pelodurante o mesmo período. O noticioso não ficava na terceira colocação semanal na principal metrópole do país há 6 semanas -- ou seja, justamente desde o início da Copa do Mundo, no dia 11 de junho.

Antes da sequência de 6 semanas na quarta colocação, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue emplacaram 6 meses consecutivos em terceiro lugar, protagonizando um feito não visto pelo Jornal da Band há 21 anos. A dupla assumiu um lugar no pódio da Grande São Paulo pela primeira vez em dezembro de 2025, e continuou lá de maneira ininterrupta até maio de 2026. Em junho e julho, turbinado pelo Mundial, o SBT reassumiu a terceira colocação no horário de exibição do noticioso.

Outros destaques

A partir de agosto, omudará a sua programação para tentar finalmente dar fim ao bom momento vivido pelo Jornal da Band: a emissora dará um ponto final no Aqui Agora e lançará um novo telejornal, o SBT Cidades, para impulsionar a entrega de público para o SBT Brasil. O novo jornalístico, fruto de uma parceria da rede com o apresentador Rodrigo Bocardi, irá ao ar das 18h15 às 19h45 -- os últimos 30 minutos serão exibidos para todo o país.

Coração Acelerado registrou 20,9 pontos de média e alcançou sua segunda melhor sexta-feira, com pico de 22,3 pontos. No SBT, The Noite marcou 1,5 ponto de média, garantiu a vice-liderança isolada e superou a Record em 20% de audiência. Reis registrou 3,6 pontos, ficou na vice-liderança em sua faixa completa e teve mais público do que toda a programação do SBT no mesmo horário.