Reprodução/Instagram Sheron Menezzes ao lado do filho Benjamin

A atriz Sheron Menezzes, de 42 anos, passou por momentos de tensão no último domingo (19). O motivo foi um acidente envolvendo o filho, Benjamin, de 8 anos, que caiu de bicicleta e precisou de atendimento médico.

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Em suas redes sociais, Sheron Menezzes compartilhou fotos de Benjamin no hospital e, mais tarde, explicou como aconteceu o acidente. A atriz tranquilizou os seguidores ao afirmar que, apesar do grande susto, tudo terminou bem.

As imagens rapidamente repercutiram entre os fãs, que encheram a publicação de mensagens de carinho e preocupação. Diante da comoção, a artista fez questão de esclarecer o estado de saúde do filho e reforçar que ele passa bem.

A atriz contou que o filho foi submetido a exames no hospital, que descartaram qualquer lesão grave após a queda de bicicleta.

Benjamin foi levado à unidade de saúde para uma avaliação detalhada e preventiva. Depois dos procedimentos, os médicos confirmaram que o menino não sofreu fraturas nem apresentou qualquer outra complicação.

Aliviada com o resultado, Sheron fez questão de tranquilizar os seguidores de forma bem-humorada. Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma mensagem escrita como se fosse o próprio Benjamin, mostrando que o susto ficou para trás e agradecendo o carinho recebido dos fãs.

Reprodução/Instagram Sheron Menezzes fala sobre saúde do filho

"Está tudo bem, galera, só uma estabacada de bicicleta, porque sou uma criança muito ativa e adoro dar sustos na minha mãe. Mas estão todos os ossos no lugar. Estou pronto para tentar me quebrar de novo", dizia o texto.

Além disso, a artista aproveitou o episódio para brincar com a própria rotina. Sheron comentou que os curativos e a passagem pelo hospital acabaram funcionando como um "laboratório" para sua próxima personagem na televisão. Isso porque a atriz dará vida a uma médica na próxima novela das sete da Globo.

Nova personagem

Sheron Menezzes já está pronta para viver Bela, protagonista de Por Você, novela criada por Dino Cantelli e Juliana Peres, com estreia prevista para 17 de agosto.

Ambientada no Rio de Janeiro, a trama acompanhará a história da obstetra, defensora do parto humanizado e do atendimento acessível, que entrará em rota de colisão com Vanessa Romano, personagem vivida por Alinne Moraes.

Reprodução Instagram - 7.3.2024 Sheron Menezzes

A rivalidade entre as duas será um dos principais conflitos da história. Enquanto Bela defende uma medicina voltada ao acolhimento e ao cuidado das pacientes, Vanessa, integrante da família proprietária do Hospital & Maternidade Luz, terá uma visão empresarial da instituição e priorizará a expansão dos negócios, focando apenas nos resultados financeiros.



