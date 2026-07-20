Reprodução/TV Globo Gilberto Gil cedeu entrevista ao Fantástico

O cantor Gilberto Gil, pai da cantora Preta Gil (1974-2025), fez um desabafo sobre o luto após um ano da morte da artista. Ela travou uma forte batalha contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, e não resistiu. "Doloroso", apontou o artista.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Gil foi perguntado pela apresentadora Maju Coutinho como foi o processo de luto e a dor da perda da filha, que faleceu aos 50 anos.

"A falta que ela faz, de filha que se foi, é uma coisa que não vai desaparecer nunca. O lado doloroso disso tende também a ir se desvanecendo um pouco com o tempo, mas o sentimento profundo da perda dela é algo que vai ficar a vida toda", soltou.

"Quando você conseguiu ter noção de que ela era filha de Gilberto Gil, mas ela tinha se tornado esse poder de comunicação?", perguntou Maju. "Teve um dia em que eu passei a ser o pai da Preta, em muitas situações, em muitos momentos. Ela já nasceu essa figura pronta para a vida", pontuou.

Olha para o retrato todos os dias

Reprodução/TV Globo Foto de Preta Gil criança

O veterano ainda contou para a Globo que tem um jeito de lidar com a ausência de Preta Gil. Ele olha todos os dias para um retrato da artista de quando era criança, para tentar aplacar a saudade.

Tem um retratinho dela ao meu lado, em que ela aparece com 3 ou 4 anos de idade, bebezinha, Pretinha. Com 3 ou 4 anos de idade, bebezinha, Pretinha. Pra mim é a falta que ela faz de filha, é uma coisa que não vai desaparecer nunca, para a vida toda. Preta Gil

Flora Gil também frisou a saudade que sente da artista e que é um luto de todos os dias.

"A falta da Preta na minha vida é todos os dias. A presença da saudade não vai acabar, não vai ter ausência da presença", pontuou.

Relembre

Em dezembro de 2023, Preta compartilhou a notícia de que o câncer havia entrado em remissão. No entanto, já em janeiro de 2024, ela revelou que a doença havia retornado. A recidiva atingiu quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter. Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, Estados Unidos, aos 50 anos.



