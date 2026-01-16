O programa "Pesadelo na Cozinha", apresentado pelo chef Erick Jacquin na Band, gerou polêmica com a prefeitura de Belo Horizonte. Isso porque a equipe pintou a fachada de um casarão tombado sem autorização.
Procurado pela reportagem do iG Gente nesta sexta-feira (16), o órgão municipal se pronunciou sobre o caso. Em nota, ainda garantiu que uma vistoria foi realizada para "definir as medidas cabíveis".
"Em situações que envolvem intervenções em fachadas de imóveis protegidos pelo patrimônio público, a Prefeitura de Belo Horizonte adota procedimentos específicos, que incluem a solicitação prévia de autorização e a análise técnica das intervenções", inicia.
"No caso do imóvel onde funciona o Café Cultura, a pintura da fachada foi realizada sem consulta ou autorização do Município. Diante da intervenção já executada, a Diretoria do Patrimônio Cultural realizou nesta quinta-feira (15) uma vistoria para avaliar a pintura e definir as medidas cabíveis, conforme a legislação municipal", acrescenta.
O Portal iG tentou contato com a Band, emissora na qual o programa é exibido, mas não obteve retorno até a publicação deste texto, que será atualizado caso haja resposta.
O imóvel pintado sem autorização é no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Lá, funciona o Café Cultura, um dos estabelecimentos visitados pelo chef de cozinha na quinta temporada da atração.
Relembre
Nesta semana, a equipe do "Pesadelo na Cozinha" publicou alguns bastidores da gravação no Café Cultura. Apresentado por Erick Jacquin, o reality show é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health.
Na atração, o apresentador visita restaurantes brasileiros e presta uma espécie de consultoria, na qual avalia os defeitos dos estabelecimentos, detalha quais os pontos a serem melhorados e lista as principais estratégias para auxiliar os empreendedores a reerguerem os próprios negócios.
Em plataformas de interação virtual, trechos e memes costumam ser repercutidos, principalmente quando os donos dos restaurantes entram em conflito com Jacquin.
Além do "Pesadelo na Cozinha", o chef atua como apresentador do reality gastronômico "MasterChef Brasil", ao lado de Henrique Fogaça e Helena Rizzo. O trio também assume a função de julgar os pratos feitos pelos competidores na disputa televisiva exibida na Band.