Erick Jacquin fará um dos episódios de
Erick Jacquin fará um dos episódios de "Pesadelo na Cozinha" em Belo Horizonte

O programa "Pesadelo na Cozinha", apresentado pelo chef Erick Jacquin na  Band, gerou polêmica com a prefeitura de Belo Horizonte. Isso porque a equipe pintou a fachada de um casarão tombado sem autorização.

Procurado pela reportagem do  iG Gente nesta sexta-feira (16), o órgão municipal se pronunciou sobre o caso. Em nota, ainda garantiu que uma vistoria foi realizada para "definir as medidas cabíveis".


"Em situações que envolvem intervenções em fachadas de imóveis protegidos pelo patrimônio público, a Prefeitura de Belo Horizonte adota procedimentos específicos, que incluem a solicitação prévia de autorização e a análise técnica das intervenções", inicia.

"No caso do imóvel onde funciona o Café Cultura, a pintura da fachada foi realizada sem consulta ou autorização do Município. Diante da intervenção já executada, a Diretoria do Patrimônio Cultural realizou nesta quinta-feira (15) uma vistoria para avaliar a pintura e definir as medidas cabíveis, conforme a legislação municipal", acrescenta.

Portal iG tentou contato com a Band, emissora na qual o programa é exibido, mas não obteve retorno até a publicação deste texto, que será atualizado caso haja resposta.

O imóvel pintado sem autorização é no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Lá, funciona o Café Cultura, um dos estabelecimentos visitados pelo chef de cozinha na quinta temporada da atração.

Relembre

Nesta semana, a equipe do "Pesadelo na Cozinha" publicou alguns bastidores da gravação no Café Cultura. Apresentado por Erick Jacquin, o reality show é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health.

Na atração, o apresentador visita restaurantes brasileiros e presta uma espécie de consultoria, na qual avalia os defeitos dos estabelecimentos, detalha quais os pontos a serem melhorados e lista as principais estratégias para auxiliar os empreendedores a reerguerem os próprios negócios.

Em plataformas de interação virtual, trechos e memes costumam ser repercutidos, principalmente quando os donos dos restaurantes entram em conflito com Jacquin.

Além do "Pesadelo na Cozinha", o chef atua como apresentador do reality gastronômico "MasterChef Brasil", ao lado de Henrique Fogaça e Helena Rizzo. O trio também assume a função de julgar os pratos feitos pelos competidores na disputa televisiva exibida na Band.

Jacquin . Foto: Reprodução/Instagram
Erick Jacquin no "De Frente com a Blogueirinha". Foto: Reprodução/ YouTube - Dia TV
Erick Jacquin. Foto: Reprodução/Instagram
Érick Jacquin. Foto: Reprodução/ Instagram @erickjacquin
Fogaça, Helena Rizzo e Jacquin. Foto: Reprodução YouTube - "MasterChef Brasil" - 14.8.2025


