José Luiz Datena fez a festa mais uma vez com a ausência do Brasil Urgente: beneficiado pelo confronto com uma enfadonha corrida classificatória da Fórmula 1, o veterano conseguiu superar a Band pela segunda semana seguida — e mais do que dobrou os seus minutos em quarto lugar, atrás somente de Globo, Record e SBT, na comparação com o sábado anterior.
Além disso, o Brasil do Povo, da RedeTV!, conseguiu desbancar o Jornal da Band pela primeira vez, ficando a frente do noticioso da Band comandado por Pedro Campos e Patrícia Rocha durante 7 minutos consecutivos.Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que a edição de sábado (25) do Brasil do Povo teve o melhor desempenho de toda a história do jornalístico, com média de 0,7 ponto e pico de 1,2 às 19h14.
Inédito
Em seu horário completo, entre 18h e 19h55, José Luiz Datena garantiu a quarta colocação em 49 minutos e ficou apenas cinco décimos atrás da Band, que pontuou 1,2 com a classificatória da Fórmula 1 e o Jornal da Band.